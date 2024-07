Pogačar ima vsako etapo 15 'nabojev'

Ali lahko Tadej Pogačar, po zmagi na dirki po Italiji, konkurente premaga tudi na dirki po Franciji? Vprašanje, ki si ga poznavalci razmer med kolesarsko elito zastavljajo dnevno, po uvodnih devetih etapah pa je odgovor pritrdilen. Najboljši kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI) si s tem ne beli glave, kot vsi v ekipi Združenih arabskih Emiratov, je v napovedih previden. Želi dirkati, uživati v vsakem dnevu Toura, naganjati strah v kosti tekmecem, navduševati množice, rezultat pa ga bo zanimal šele na cilju 21. etape, ko bo za karavano kronometer v Nici.

33 sekund prednosti ob prvem dnevu premora ni prednost, ki bi zagotavljala miren spanec, hlajenje šampanjca, ampak dodaten pritisk, ki ga prinaša rumena majica vodilnega. In vsaj še trije kolesarji so sposobni konkurirati športniku s Klanca pri Komendi. Najbližje med zasledovalci je Belgijec Remco Evenepoel, ne popuščata niti dvakratni zmagovalec francoske pentlje Danec Jonas Vingegaard (+1.15) in Primož Roglič (+1.36). "Vsekakor bo zanimivo, videli smo na deveti etapi, da se Tadej želi otresti Jonasa in konkurentov, 'potresel' ga je, ampak Danec je očitno v zelo dobri formi in skupaj z ekipo se ne dajo," je v POPkastu povedal Kristijan Koren, ki je ob koncu minule sezone sklenil športno pot, začinjeno tudi z osmimi nastopi na Touru.