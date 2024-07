Pogi v slušalko redko sporoči 'gremo počasneje'

V zadnji teden 111. kolesarske Dirke po Franciji bodo zapeljali štirje slovenski mojstri vrtenja pedal, saj je po 12. etapi, zaradi poškodbe, po temeljitem pogovoru z ekipo Red Bull Bora Hansgrohe, odstopil Primož Roglič. Na delu tako ostajajo Luka Mezgec (Jayco AlUla), Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Jan Tratnik (Visma Lease a Bike) in vodilni na dirki Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

Športnik s Klanca pri Komendi se je sicer, tik pred gorskim dvojčkom v Pirenejih, moral znajti brez t. i. super pomočnika Juana Ayusa, ki je zaradi covida predčasno sklenil dirko, a skupaj z moštvenimi kolegi, taktiko stroke, delo opravil brez napak. Edini, ki je resneje za hip ogrozil njegovo vodstvo v generalni razvrstitvi, Danec Jonas Vingegaard, je v gorah pogorel. A jasno je, zmagovalec 109. in 110. ponovitve dirke vseh dirk, skupaj s klubskimi kolegi še naprej verjame, da je sposoben prekrižati načrte Pogačarju. In slednji se tega dobro zaveda, tako, da bo skupaj s še šestimi klubskimi kolegi, iskal pot do ubranitve naskoka težkega tri minute in devet sekund. In pred njim je šest neskončno zahtevnih etap, sploh zaključni kronometer s ciljem v Nici.