Polanc in Koren: Tadej ve, kdaj mora narediti svoje

Popolna dominacija Alpecin–Deceunincka prva tekmovalna dneva 112. Dirke po Franciji. Napetost, ki jo prinaša uvodni teden dirke, izboljšave na področju opreme, Tadej Pogačar , ekipa Združenih arabskih emiratov, Primož Roglič , Matej Mohorič in Luka Mezgec . Teme, o katerih smo v novem POPkastu govorili z nekdanjima kolesarjema Janom Polancem , danes športnim direktorjem razvojne ekipe UAE, nekoč pa Pogačarjevim pomočnikom ob osvojitvi zgodovinskega Toura leta 2020, in Kristijanom Korenom , ki je kot kolesar opravljal vlogo pomočnika na Touru na kar osmih francoskih pentljah.

" O dejanskem stanju moči najmočnejših ekip letošnjega Toura je še prehitro govoriti. Vsekakor je uspel izjemen uvod Alpecin–Deceunincku, dva tekmovalna dneva, dva različna kolesarja v rumeni majici vodilnega, " sta se strinjala gosta POPkasta , ki sta se dotaknila tudi napornega uvodnega tedna, kjer vsakdo od kolesarjev vidi priložnost, da bi dosegel nekaj več, se z morebitno etapno zmago izstrelil med večne. Razumljivo je za to čas najpogosteje v uvodnih nekaj tekmovalnih dneh, ko so kolesarji še relativno sveži.

"Prva stvar je zagotovo, da kolesarji, ki bijejo boj za generalno razvrstitev, šele tipajo razmere v glavnini. Obenem je na začetku dirke pri vseh kolesarjih še prisotna svežina. Če ni pretirano zahtevnih etap, se jih lahko posledično še vedno ogromno prebija v ospredje, ob tem pa se ustvarja še zahtevnejši boj za izhodišče. In vsi se želijo pokazati. Dejavniki, ki ustvarjajo dodaten stres in posledično prihaja tudi do padcev," razmišlja Polanc, ki verjame, da bo že po tednu dni dirkanja vse drugače, izostrena bo slika o tem, kdo bo dirkal za majice, kdo ima dovolj moči, da na kateri od označenih etap pred začetkom dirke še poskusi zmagati.