'Ponovitev mobilizacijskega naboja iz leta 2022 je absolutno nemogoča, teh okoliščin ni več'

Zadnja javnomnenjska anketa pred evropskimi volitvami in referendumi kaže na padec podpore vodilni stranki SDS in manjšanje razlike z vladajočim Gibanjem Svoboda, a SDS bo praktično brez dvoma zmagovalka volitev. Vsem štirim referendumskim vprašanjem zaenkrat kaže na volilno pritrditev, a lahko se politiki zgodi dvorezen meč, hkrati pa nikakor ne more računati na udeležbo izpred dveh let, ugotavljamo v tokratnem Popkastu z novinarjem in urednikom priloge časnika Večer V soboto Rokom Kajzerjem in z novinarjem ter voditeljem POP TV Žigo Bončo. In kdo je v kampanji uporabljal svojo glavo, pa to označil za lapsus, katera stranka je pri sestavljanju liste naredila napako in katera bi vstop v parlament lahko enačila s pristankom na luni?