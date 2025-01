Drabinca: Frlic mora samo igrati svojo igro in zmaga mu ne uide

Alexandr Drabinca se po skoraj treh letih vrača v Valhallino kletko. Ljubljančan poznan tudi pod vzdevkom 'Rus' se je nazadnje pod okriljem slovenske organizacije mešanih borilnih veščin boril maja 2022, ko se je odlično zoperstavil kubanskemu rokoborcu Andresu Ramosu: " V tisti borbi sem naredil napako, dovolil sem čustvom, da me vodijo skozi borbo, zaradi določenih stvari, ki so se zgodile pred borbo in zato sem izgubil. Sedaj delam na tem, da se to ne bi več zgodilo, moram ohraniti hladno glavo in to je to."

In čeprav si je želel kmalu vrniti se v kletko, je moral zaradi poškodb kar nekaj časa borbe dati na stranski tir. "Kmalu po tisti borbi sem oddelal še eno borbo tajskega boksa in si poškodoval ramo, zaradi česar sem moral na operacijo in, ko sem se vračal po operaciji ramena, sem si poškodoval še koleno in zato moral še na drugo operacijo v roku desetih mesecev. Upam, da sem sedaj končal s poškodbami in da se bom lahko normalno boril, brez poškodb," je razlog za skoraj triletno odsotnost pojasnil Drabinca.