Popkast: Osnove investiranja

Veliki premiki se dogajajo tudi pri trgovanju z nafto, ki je dosegla vrednost 90 dolarjev (Brent) in je od začetka junija zrasla že za dobrih 30 odstotkov. "Včeraj je Savdska Arabija sporočila, da bo do konca leta omejevala črpanje za milijon sodčkov na dan. Energetske delnice zato rastejo, zagotovo pa bo to slabo vplivalo na inflacijo."

Nikola Maljković je tudi eden iz skupine strokovnjakov, s katerim sodelujemo in bomo ta mesec zgradili Svetov Portfelj, v katerega bomo vložili 10.000 evrov virtualnega denarja z namenom, da skozi praktično dogajanje pokažemo postopek in na transparenten način razložimo, zakaj smo izbirali določene delnice in jih uvrstili v naš portfelj. "Ljudje želijo praktične nasvete, ne zgolj teorijo, in tako jim lahko približamo finančni svet."

V tokratnem Popkastu smo se posvetili predvsem osnovam vlaganja. Poudarili smo najpogostejše oblike naložb in se pogovarjali o glavnih razlikah med varčevanjem in investiranjem. "Vsi poznamo naložbo v denar, hranimo ga na bančnih računih. Naslednji naložbeni razred so obveznice, gre za to, da denar nekomu posodimo in po določenem času ga dobimo nazaj skupaj z obrestmi, lahko jih izdajo tako podjetja kot država. Pri obeh naložbah približno veš, koliko dobiš. Potem poznamo naložbo v delnice, surovine, kriptovalute."

Naložbe brez tveganja ne obstajajo. Najprej moramo privarčevati, da bi lahko začeli vlagati, zaslužiti moramo več, kot porabimo. Pomembno je, da potrošniško miselnost spremenimo v naložbeno. "Gre za zelo reguliran trg in prav je tako. Tudi v kripto svetu na številnih menjalnicah se regulacija povečuje, ni več dovolj, da imaš zgolj email."