'Borec, ki postane prvak, si mora pas zaslužiti'

Le še dober teden dni nas loči do borilnega spektakla slovenske organizacije mešanih borilnih veščin Valhalla Fight Night. Dogodek, poimenovan VFN 10, bo obeležil peto obletnico delovanja hitro rastoče MMA organizacije in bo hkrati prvi, na katerem bo potekala borba za naslov prvaka. V zadnjem delu Popkasta smo zato gostili idejnega vodjo in predsednika organizacije Nejca Preložnika ter trenerja Jureta Cesarja, ki hkrati tudi skrbi za iskanje borcev in za dogovarjanje borb. VFN 10 si boste lahko v soboto, 19. oktobra, v živo ogledali tudi na VOYO, še pred tem pa ste vabljeni k ogledu Popkasta.

Nekdanji borec Nejc Preložnik je v letu 2019 v želji po rednih dogodkih, ki bi služili kot odskočna deska za mlade borce, začel z organizacijo Valhalla Fight Night (VFN), ki je po koronskem obdobju doživela pravi razcvet. In dobri dve leti po tem, ko sta se v celjski dvorani Golovec odvila dva izjemno uspešna dogodka, se bo Valhalla vrnila v 'matični' kraj, kjer bo potekal jubilejni VFN 10. "Prvi dogodek smo naredili čisto testno in že prvega smo razprodali in videli, da dejansko neko zanimanje za to obstaja, potem pa je zadeva samo rasla. Vmes je sicer bila tudi korona, ampak po njej, leta 2022, ko smo se vrnili, so bili dogodki že na dosti višjem nivoju in sedaj dobesedno z vsakim dogodkom samo rastemo," je začetek in hitro rast organizacije opisal Preložnik, ki je poudaril, da je bil od začetka cilj ponuditi priložnost mladim slovenskim borcem, ki bi 'odrasli' v organizaciji in se postopoma iz amaterskih vod podali v profesionalne.

Nejc Preložnik FOTO: Damjan Žibert

Eden izmed takšnih borcev je Jan Berus, ki se je pod okriljem VFN boril še kot amater in osvojil premierni amaterski turnir v srednji kategoriji, lani pa je prestopil med profesionalce in v kratkem obdobju zabeležil štiri zmage, vse s predčasno prekinitvijo v prvi rundi. 22-letnik bo imel na VFN 10 priložnost zapisati se v zgodovino VFN kot prvi prvak mlade slovenske organizacije, saj se bo v glavni borbi večera z Luko Lakićem pomeril za šampionski pas v velterski kategoriji.

"Sedaj imamo dejansko cel dogodek poln produktov Valhalle in to mi je v veliko čast, predvsem Jan Berus, ki je dejansko odrasel pri nas in si ustvaril ime. Jaz želim, da ima borba za šampionski pas pri Valhalli nek legitimen pomen, da si bo borec, ki postane prvak, to dejansko zaslužil. In Jan Berus si je, pri nas ima tri profesionalne zmage, priboril pet ali šest zmag vse skupaj in čaka ga težek nasprotnik. Luka Lakić ima podoben karierni rezultat in če premaga Berusa se bo še boril pri nas, tako da definitivno kdorkoli izmed njiju bo zmagal, bo zaslužen prvak in to mi je v veliko čast, predvsem pa nek mejnik," je o glavni borbi večera, ki bo odločila o prvemu prvaku VFN, povedal Preložnik.

Kdo bo postal prvi prvak Valhalle? FOTO: Damjan Žibert

A Berus še zdaleč ne bo edini borec, ki se je kalil v Valhalli in bo nastopil na VFN 10. Tak je na primer tudi Anže Vujčič, ki se je tako kot Berus pod okriljem Valhalle boril še kot amater, letos pa je v domačem Mariboru vknjižil prvo profesionalno zmago, veliko pa obetata predvsem Rok Krušič, ki je pri VFN-ju letos ponovno oživel svojo kariero, in Nezir Seferović, ki se bo treh amaterskih borbah pri Valhalli prvič preizkusil kot profesionalec. "Rok in Nezir sta zelo dobro pripravljena. Nezir že nekaj časa dobro pelje amatersko kariero in je bil že skrajni čas, da prestopi med profesionalce, ker pridno trenira in je povsem posvečen temu športu in mislim, da lahko tudi on, če se bo redno boril, postane veliko ime Valhalle in se mogoče nekoč bori za šampionski pas. Rok pa se je letos vrnil po dolgem času, oddelal dobro borbo, ki se je prehitro končala zaradi poškodbe nasprotnika, sedaj pa ga čaka še en dober nasprotnik Nikola Đurđev, iz odličnega kluba Ahilej. Rok je odlično opravil s pripravami na borbo in mislim, da ga lahko pričakujemo v najboljši luči. Tako da mislim, da lahko od njiju dveh pričakujem res dve odlični borbi," je o mladih borcih povedal trener Jure Cesar, ki Valhalli tudi pomaga pri organiziranju borb.

Jure Cesar FOTO: Damjan Žibert

Med profesionalci bo debitiral tudi dvakratni zmagovalec VFN-ovega amaterskega turnirja Ramiz Lupić, ki se je odločil, da se povzpne stopničko višje. Borcu iz Bosne in Hercegovine bo nasproti stal še en izkušeni amaterski borec, ki bo prvič nadel profesionalne rokavice, in sicer Dalibor Dragojević, ki se bo hkrati tudi prvič boril pod okriljem slovenske organizacije. Polno dvorano Golovec pa bodo še pred profesionalnim delom kot vselej ogreli amaterski borci, ki se bodo morebiti nekoč tudi sami potegovali za naslov prvaka VFN-ja. Seznam vseh borb VFN 10, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Profesionalne borbe Velterska kategorija: Jan Berus – Luka Lakić (za naslov prvaka) Dogovorjena teža (80 kilogramov): Anže Vujčić – Vuk Lekić Dogovorjena teža (63 kilogramov): Rok Krušič – Nikola Đurđev Peresna kategorija: Nezir Seferović – Gaj Rukavina Velterska kategorija: Ramiz Lupić – Dalibor Dragojević Amaterske borbe Težka kategorija: Miha Šenekar – Blaž Potočnik Peresna kategorija: Islam Masaev – Uroš Mitić Lahka kategorija: Tim Kališnik – Niko Martan