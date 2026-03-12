Naslovnica
'AEK je v Grčiji način življenja, letos lahko pride zelo daleč'

Ljubljana, 12. 03. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Jakob Batič
Popkast z Jurijem Hostnikom

Jurij Hostnik se lahko pri 33 letih pohvali s pisano trenersko kariero. Deloval je v mladinskem pogonu številnih slovenskih klubov, tudi Olimpije in Kopra, vmes pa je dve sezoni in pol služboval pri drugi ekipi atenskega velikana AEK-a. Kot pravi, se klub v organizacijskem in navijaškem smislu ne more niti primerjati s slovenskimi, vendar bodo morali Grki superiornost potrditi na igrišču. Nocoj jih v osmini finala konferenčne lige namreč čaka obračun s Celjem. V novi epizodi popkasta smo se s Hostnikom poleg AEK-a dotaknili tudi aktualnih trenerskih tem. Od menjave selektorja do tega, zakaj najboljše slovenske klube vodijo tujci.

AEK bo nocoj še drugič v tej sezoni gostoval v Celju. V ligaškem delu je bilo 3:1 v korist grofov, grški velikan bo tako iskal maščevanje, pri čemer ga bo na Stadionu Z'dežele bodrilo dva tisoč vročekrvnih navijačev.

"AEK je njihova kultura, njihov način življenja. S tem se poistovetijo od jutra do večera. Privilegij je bil, da sem lahko bil del kluba s takšno zgodovino," se spominja Jurij Hostnik, ki pravi, da je pritisk delovanja v takšnem klubu čutil, četudi sam ni bil del prve ekipe. 

V njegovem obdobju je prvo moštvo zelo uspešno vodil dolgoletni argentinski reprezentant Matias Almeyda, na katerega ima Hostnik lepe spomine. Pred aktualno sezono je Almeydo nadomestil srbski strokovnjak Marko Nikolić, kar se je vsaj doslej izkazalo za zadetek v polno, saj AEK vodi v domačem prvenstvu.

"Nikolić je že v Sloveniji pokazal, za kakšnega trenerja gre. Po mojem mnenju je vrhunski trener. Hitro je sestavil ekipo, ki je rezultatsko delovala. Zdaj pa so nadgradili še igro. Gre za atraktivno ekipo, ki lahko v Evropi pride zelo daleč," dodaja Hostnik, s katerim smo se dotaknili tudi nedavnih premikov na celjski klopi.

Nadvse uspešni Albert Riera je sprejel ponudbo Eintracht Frankfurta, po čemer so grofje (pričakovano) padli v manjšo rezultatsko krizo. "Za klub je vedno izjemno težko, ko ga zapusti trener, kot je Riera. Igralci so mu sledili in mu neomejeno zaupali. Gre za izjemnega trenerja, kar kažejo tudi rezultati, in privilegij je, da smo ga imeli v slovenskem prostoru. Celje je želelo nadaljevati isti stil, a to ni vedno mogoče."

Po mnenju Hostnika Riera ni bil zgolj odličen motivator, ampak predvsem izjemen taktik.
Po mnenju Hostnika Riera ni bil zgolj odličen motivator, ampak predvsem izjemen taktik.
FOTO: Luka Kotnik

Riero je nadomestil pomočnik Ivan Majevski, ki bo Celjane vodil tudi tokrat, čeprav vodilni možje kluba ne skrivajo, da iščejo dolgoročno rešitev, kar je po mnenju našega gosta vse prej kot idealno.

"To je izredno slaba situacija – tako za trenerja kot igralce. Je pa res, da je to zgodovinski trenutek za večino igralcev. Ne glede na to, ali klub sploh zaupa trenerju, se vsi zavedajo, da lahko nekaj dosežejo samo skupaj. Verjamem, da so igralci dovolj inteligentni in enotni, da se bodo povezali ne glede na dogajanje v klubu. Absolutno pa to ni idealna situacija."

Preberi še Celjani želijo ponoviti jesensko nalogo in izločiti AEK

S Hostnikom, ki je trenutno trener v mladinskem pogonu Radomelj, smo se dotaknili še nekaterih perečih vprašanj. Zakaj imajo tako Celje kot Maribor in Olimpija na klopi tuje strokovnjake. Kako nenehne menjave trenerjev vplivajo na nogometaše v mladinskih pogonih klubov in kako gleda na odločitev NZS, da selektorski stolček ponudi v trenerskih vodah dokaj neizkušenemu Boštjanu Cesarju

Vse odgovore najdete v novi epizodi popkasta.

