'Prvi korak je, da si sploh priznamo, da se nam je zataknilo'

Sneža Vidovič je ustanoviteljica Joga studia Sadhana, ki deluje več kot 20 let in že od samega začetka vodi Sadhana tečaj za učitelja joge, ki je namenjen edukaciji strokovnega kadra na področju joge. Svoje dolgoletno znanje joge in meditacije je nadgradila s šestletnim študijem integralne telesne psihoterapije (ITP). Danes dela tako s skupinami kot tudi z individualnimi strankami, medtem ko je skupni imenovalec njenega dela področje osebne rasti.

Kdaj se začne osebna rast?

Osebna rast ni nekaj, kar se zgodi samodejno, ampak gre za vseživljenjski proces, za katerega se moramo zavestno odločiti. "Verjamem, da v življenju posameznika vedno pride en določen čas, ko se začnemo s tem ukvarjati," pravi Sneža, ki meni, da je običajno to takrat, ko si želimo spremembe ali pa nismo zadovoljni. Ko hočemo, da je nekaj drugače. "Roko na srce, dokler je vse v življenju nekako dobro, teče, se redko ukvarjamo s področjem osebne rasti."

Kako narediti prvi korak, ko se znajdemo v stiski?

V sodobnem času je na voljo veliko pristopov dela na sebi, pa naj si bodo to kratke delavnice ali celostni večletni programi. Če se želimo podati na pot osebnega razvoja, je prvi korak, da si sploh priznamo, da imamo težavo. Namreč šele, ko ozavestimo, kaj si želimo spremeniti, lahko začnemo tudi delati na tem. Prav tako je pomembno, da razumemo, da ena stvar vpliva na drugo in obratno, vse se prepleta. "V naši družbi, mogoče za razliko vzhoda in mnogih vzhodnjaških pristopov, se še zmeraj ločuje telo od psihe," opozarja Sneža Vidovič in ob tem poudari: "Da je to eno. Da sta to samo dve plati istega kovanca."