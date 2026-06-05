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Borilni športi

Frlic: Pri naših kilogramih lahko en udarec pomeni 'spanje'

Ljubljana, 05. 06. 2026 15.46 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Tadej Vidrih
POPkast z Miho Frlicem

Miha Frlic bo na borilnem spektaklu WFC 30 poskušal postati prvi Slovenec, ki bi osvojil šampionski pas prestižne organizacije Brave. V borbi za naslov prvaka težke kategorije mu bo nasproti stal nevarni Litovec Pavel Dailidko. Borec iz Gorenje vasi nam je v novem POPkastu zaupal, da kljub zahtevni nalogi verjame v svojo zmago.

Po nizu sedmih zaporednih zmag je Miha Frlic dočakal borbo za naslov prvaka. Z zmago pred polno Halo Tivoli bi spisal zgodovino slovenskih mešanih borilnih veščin. Podobno kot njegov trening partner Jakob Nedoh, ki je aprila v Stožicah postal prvak poltežke kategorije organizacije FNC. "Res bi bila to pravljična zgodba. Oba sva začela kot amaterja. On je malce prej začel svojo profesionalno pot. Zdaj smo skozi leta z našimi skupnimi treningi veliko napredovali. Če bi oba v istem letu prišla do šampionskega pasu, bi bil kar dober občutek," nam je v POPkastu zaupal 26-letni težkaš.

Tekmeca dobro pozna. Pavel Dailidko je v Ljubljani nastopil že trikrat, prav tukaj pa je osvojil tudi šampionski pas. Kakovosti visokoraslega litovskega orjaka so nesporne. "Ima udarec, s katerim te lahko nokavtira. Mislim, da nas ima večina težkašev, pravih težkašev, ta udarec za nokavt. Pri teh kilogramih, če nekdo zadene, greš spat. Mislim, da bom moral biti res pazljiv na njegova kolena, komolce. Znan je po tem, da zelo dobro izvaja te udarce iz tajskega klinča. Pozna se, da vse priprave opravi na Tajskem, da že dolga leta tam trenira. Mislim, da bom moral biti na ta klinč najbolj pazljiv," je tekmeca analiziral Frlic.

Te priprave so bile za varovanca trenerja Mihe Čičića nekaj posebnega. Prvič se je namreč lahko povsem posvetil mešanim borilnim veščinam: "To so prve priprave, odkar sem pred tremi meseci pustil službo in se povsem posvetil temu športu. Vidi se ogromna razlika, tako v kondicijski pripravljenosti kot v sami formi. Tudi močnejši sem. Čeprav sem imel le tri mesece časa za priprave, se tudi v tehničnem znanju pozna velika razlika."

Frlic bo drugič zapored nastopil v glavni borbi večera dogodka WFC/Brave, na katerem bo sicer nastopilo še kar sedem slovenskih borcev oziroma bork. V živo si ga boste lahko ogledali na VOYO.

WFC/Brave
WFC/Brave
FOTO: VOYO
popkast miha frlic

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