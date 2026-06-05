Frlic: Pri naših kilogramih lahko en udarec pomeni 'spanje'

Po nizu sedmih zaporednih zmag je Miha Frlic dočakal borbo za naslov prvaka. Z zmago pred polno Halo Tivoli bi spisal zgodovino slovenskih mešanih borilnih veščin. Podobno kot njegov trening partner Jakob Nedoh, ki je aprila v Stožicah postal prvak poltežke kategorije organizacije FNC. "Res bi bila to pravljična zgodba. Oba sva začela kot amaterja. On je malce prej začel svojo profesionalno pot. Zdaj smo skozi leta z našimi skupnimi treningi veliko napredovali. Če bi oba v istem letu prišla do šampionskega pasu, bi bil kar dober občutek," nam je v POPkastu zaupal 26-letni težkaš.

Tekmeca dobro pozna. Pavel Dailidko je v Ljubljani nastopil že trikrat, prav tukaj pa je osvojil tudi šampionski pas. Kakovosti visokoraslega litovskega orjaka so nesporne. "Ima udarec, s katerim te lahko nokavtira. Mislim, da nas ima večina težkašev, pravih težkašev, ta udarec za nokavt. Pri teh kilogramih, če nekdo zadene, greš spat. Mislim, da bom moral biti res pazljiv na njegova kolena, komolce. Znan je po tem, da zelo dobro izvaja te udarce iz tajskega klinča. Pozna se, da vse priprave opravi na Tajskem, da že dolga leta tam trenira. Mislim, da bom moral biti na ta klinč najbolj pazljiv," je tekmeca analiziral Frlic.