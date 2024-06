'Ko imaš ta notranji mir in ljubezen do sebe, si neustavljiv'

V tokratnem Popkastu smo se pogovarjali o samopodobi in o tem, kaj vse vpliva na to, kako se bomo počutili v svoji koži. O svojih nepopolnostih sta tako spregovorili dve zaposleni mami, ki imata na urniku tisoč in eno obveznost, a sta ugotovili, da si moramo vzeti čas tudi samo zase, za vse tiste male rituale, ki nam lahko polepšajo dan, pričarajo nasmeh na obraz, za piko na i pa smo zaradi njih še videti bolje. Sara Rutar in Eva Peternelj sta uspešni ženski in vplivnici, ki sta danes veliko bolj samozavestni, kot sta bili, saj sta prevetrili svoje prioritete, med katerimi je zdaj v ospredju tudi njuno dobro počutje.

OGLAS

Sara Rutar je znana kot prva ženska zmagovalka MasterChefa, ki še danes mnoge razvaja s svojimi kulinaričnimi mojstrovinami, sočasno pa je tudi mama dveletnega fantka, medtem ko je Eva Peternelj, športnica in fitnes inštruktorica ter mama enoletne hčerke, ki se ji bo kmalu pridružila še sestrica. Po vzponih in padcih sta danes obe zadovoljni s svojo podobo v ogledalu in to kljub kakšnemu dodatnemu kilogramu, strijam in podobno. O samopodobi in sprejemanju samega sebe Sara je spoznala, da z ljubeznijo do sebe postaneš neustavljiv, Eva pa je priznala, da je pri njej marsikaj odvisno od obdobja, v katerem se nahaja, trenutno je namreč v veselem pričakovanju. Obe pa sta se strinjali, da je obremenjevanje s tehtnico ostalo v njuni preteklosti, v kateri sta veliko (pre)več dali na mnenje drugih. Sara Rutar: "Sama sem šla v življenju čez kar nekaj teh faz sprejemanja samopodobe in na koncu, ko se naučiš, da je telo res samo obleka, veliko lažje dojemaš vse okoli sebe." Prava konfekcijska in številka na tehtnici Eva priznava, da se je v mlajših letih vrtela v začaranem krogu, ko se je neprestano gledala v ogledalo, preverjala številko na tehtnici, hkrati pa jo je slednja močno omejevala. "Tako da sem se tudi sama ujela v to past." V nadaljevanju omeni, da je šele z leti in izkušnjami ugotovila, da je marsikaj drugega bolj pomembno, zato se je sčasoma nehala obremenjevati, še posebej zdaj, ko je tudi mamica. Pove, da nekako prerasteš to, da ti nikoli ni dovolj, da vedno hočeš še več, istočasno pa odkrivaš nove pomanjkljivosti, zato se je v nekem trenutku preprosto treba ustaviti. In čeprav danes nima več enake konfekcijske številke, kot jo je imela pred leti, je končno sprejela svoje telo in sreča se ji je prav zaradi tega nehala izmikati. Na tem mestu obe poudarita, da se sreča skriva drugje. Sara nam zaupa, da je njena izkušnja podobna, saj se je tudi sama podala v svet iskanja lastne popolnosti in nenehnega hujšanja, zaradi česar je izgubila kar nekaj kilogramov in povsem spremenila svojo zunanjo podobo. "Moram povedati, da pred tem, preden sem se podala v ta svet, sem bila zadovoljna in srečna oseba, ko pa sem se enkrat podala po tej poti, pa tako, kot je rekla Eva, nikoli ni dovolj." Nato je potrebovala kar nekaj časa, da je spremenila odnos do hrane, treningov in nenazadnje tudi do sebe, da se je spet počutila v redu in dala svoje zdravje pred lepotne ideale.

Eva Peternelj in Sara Rutar FOTO: Aljoša Kravaja icon-expand

Vplivi in pritiski okolice "Okolici nikoli ni prav. Ko preveč shujšaš, komentirajo vsi. Ko imaš kakšen kilogram preveč, spet nobenemu ni prav," pove Sara, ki prav zaradi tega tudi poudarja, da je res pomembno, da si ti sam srečen in zadovoljen s sabo. "In potem te tudi okolica več ne zmoti in ne spremeni tvoje miselnosti in tistega občutka, ki ga imaš v sebi." Ob tem izpostavi tudi obsojanje in kritike zaradi kilogramov, ki jih je pridobila po rojstvu sina. "Moji hormoni so trenutno malo pobezljali in okolica pač tega ne ve. Okolica vidi samo podobo Sare, glej, koliko kilogramov je pridobila po nosečnosti." Eva, ki tudi pridobiva kilograme v nosečnosti, se pošali, da ji nihče ne reče: "Vau, koliko kilogramov si pridobila," istočasno pa je fazo obremenjevanja tudi že prebolela, tako da ji raznorazni komentarji ne pridejo več do živega. 'Popoln' svet družbenih omrežij Obe sta tudi vplivnici, torej v svetu popolnih fotografij in podob, kjer številni skrivajo svoje pomanjkljivosti. Sami sta svoje sprejeli, zato na družbenih omrežjih kažeta realno podobo sebe. "Jaz čutim veliko odgovornost in dolžnost do svojih sledilcev, da ves čas transparentno kažem, kdo sem, kaj sem in ne skrivam tega," pove Sara in enako meni Eva. Sara ob tem še poudari, da se ne bi smeli skrivati: "To je žalostno, da izgubljamo ta svoj unikat, to, kar dejansko smo, takšne, kot nas je mati narava naredila ... Takšni smo pač popolni... Vsak v svoji nepopolnosti, če lahko tako rečem."

Popkast z Evo Peternelj in Saro Rutar FOTO: Aljoša Kravaja icon-expand