Slovenci tudi po četrtfinalu evropskega prvenstva zasledujejo zastavljeni cilj. Potem ko so skupinski del zaključili brez poraza, z vsega enim izgubljenim nizom, so v osmini finala in četrtfinalu začutili tudi pritisk, ki ga prinašajo izločilni boji. Turčija je bila pravšnje opozorilo, da je evropski odbojkarski vrh vsako leto širši. Da je poznavanje slovenskih reprezentantov – turški selektor Alberto Giuliani sposobnosti nosilcev igro dobro pozna, najbolj podrobno med njimi je na klubski ravni spoznal še Alena Pajenka, Jana Kozamernika in Klemna Čebulja – lahko precejšnja težava v sklopu priprav. A Slovenci so prvič na turnirju pokazali obraz, ki ga lahko pokažejo le največji.

"Potrpežljivost je odlika velikih reprezentanc in Slovenci so jo proti Turkom pokazali. Potem ko so bili v izgubljenem položaju, so strnili vrste, močno verjeli, da bodo jeziček na tehtnici nagnili na slovensko stran," je v POPkastu povedal Jasmin Čuturić, nekdanji slovenski reprezentant, ki se je zavedal, da bo dvoboj z Ukrajinci še bolj zahteven, kot je bil tisti v osmini finala: "Ukrajinci so bili v četrtfinalu drugačna zasedba od tiste, s katero smo igrali v uvodnem krogu turnirja. Moramo se zavedati, da je Oleh Plotnytskyi motor zasedbe in tisto tekmo je izpustil. Tokrat je bil zraven, Slovenija je odigrala fantastičen prvi niz, v drugem pa bila dovolj potrpežljiva, da je povedla z 2:0. Rekel bi, da je bil drugi niz celo odločilen, saj bi lahko imeli velike težave, če ga ne bi dobili."