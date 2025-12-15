Naslovnica
'Prebiliču so se napovedi, s kom bo sodeloval in s kom ne, vrnile kot bumerang'

15. 12. 2025 16.56

Avtor:
Žana Vertačnik
Popkast z Marinkom Banjacem

Ali bodo preobrati v primeru tragične smrti Aleša Šutarja mobilizirali desno stran političnega pola? Zakaj Vladimirju Prebiliču ne gre po načrtih? Zakaj sta se na političnem prizorišču izoblikovala dva tako trdna bloka in kako bo to vplivalo na odločanje ljudi na marčevskih volitvah? V zadnjem letošnjem političnem Popkastu smo analizirali nove javnomnenjske meritve Inštituta Mediana. Naš gost je bil politolog dr. Marinko Banjac.

Razlika med SDS in Gibanjem Svoboda prepolovljena

Razlika med vodilnima strankama se je skoraj prepolovila. Če bi bile volitve danes, bi največ volivcev prepričala SDS Janeza Janše. Podpira jo vsak peti vprašani, medtem ko Svoboda Roberta Goloba beleži dobre tri odstotne točke nižjo javno podporo. Politolog z ljubljanske Fakultete za družbene vede dr. Marinko Banjac opominja, da sta se Janševa SDS in Golobova GS na političnem prizorišču vzpostavila kot ključna akterja, njuna podpora na javnomnenjskih lestvicah pa kaže, da je slovensko politično telo izjemno razdeljeno. "Veliko volivcev se odloča na podlagi tega, kdo ima največ možnosti za zmago," pravi Banjac, ki hkrati pričakuje tudi predvolilne manevre oziroma razmisleke o tem, "kdo so tisti, s katerima bosta ta hegemona šla v potencialno koalicijo".

S kakšno javno podporo domači politiki zaključujejo letošnje leto?

V tej luči zaznava Demokrate Anžeta Logarja, prepričan je, da ta politični projekt ni alternativa Janši, ampak Janšev potencialni sopotnik. "Logar jemlje predvsem iz bazena volivcev, ki so bolj ali manj neopredeljeni, dovolj prožni, da gredo mogoče malo na levo, mogoče malo na desno," sogovornik analizira bazen, iz katerega da bi Logar lahko jemal. Dodaja, da je tu še NSi, ki se po njegovem zaveda nevarnosti, da bi tudi njih Logar lahko nekoliko ošibil. V tem kontekstu razume poskus utrjevanja pozicije oziroma predvolilno povezovanje s SLS in stranko Fokus.

Veliko kofeina v zraku, manj v skodelicah

Stranke na levi sredini medtem vse težje razmišljajo strateško o tem, kako naprej. Bolj ali manj zgolj capljajo za dogajanjem, je prepričan Banjac, ki meni, da je v tej luči razumeti tudi nesposobnost dogovora med akterji na levi. Meni, da je sicer jasno, "da je treba upoštevati interese posameznih političnih strank, da na volitvah dosežejo določen odstotek podpore, vendar bi morali hkrati potekati tudi izjemno poglobljeni skupni premisleki o tem, kako in kam naprej".

Primer evroposlanca Prebiliča, ki dosega zelo nizke javnomnenjske številke, komentira takole: "Sam je verjetno pričakoval vse prej kot to realnost, ki se zdaj odslikava v meritvah javnega mnenja." V tem smislu Banjac razume Prebiličevo vabilo šestim strankarskim predsednikom na politično kavo, "saj je moral na razmere nekako odreagirati". Po zadržanih odzivih in tudi košaricah pa meni, da se mu je maščevalo prehitro napovedovanje in omejevanje, s kom bo oziroma s kom po volitvah ne bo sodeloval.

Primer Janković: potencialen vpliv na Golobovo podobo

Ali lahko dogajanje okoli ljubljanskega župana Zorana Jankovića, očitki o domnevni zlorabi položaja v več primerih, škoduje Golobu, sicer tesnemu političnemu zavezniku? Banjac meni, da čeprav se verjetno velik del volivcev zaveda, da povezava med županom Ljubljane in predsednikom vlade obstaja, so te povezave precej "rahle, in sicer v smislu, da bi ljudje kaznovali predsednika vlade za nekaj, kar je, česar je obtožen župan Ljubljane".

Kakšna kampanja nas čaka? "Treba se je pripraviti na nepričakovano"

Sogovornik sicer ob koncu leta pravi, da nas bo lahko predvolilna kampanja presenetila. "Če smo mislili še nedavno, da bo v ospredju vprašanje Izraela in Gaze, je to vse bolj v zatišju," ilustrira, kako hitro teme izginjajo z radarjev. "Politična sfera je izjemno intenzivna in izjemno fluidna," opominja in pravi, da bo tako vse do marčevskih volitev. Hkrati pa ostaja prepričan, da bo ključna interpretacija dela te vlade. Meni sicer, da ob koncu mandata Golobova zasedba daje drugačno podobo: "Manj je nekih napetosti in trenj, vsaj navzven, kar posledično pomeni, da dajejo zdaj v finišu, v ciljni ravnini drugačen vtis, kot so ga dajali na začetku."

Več o povezanosti SDS in NSi, zavezništvu Levica in Vesna, pobudah za spremembo volilnih pravil igre, tj. kaj je realno in kaj ne, pa preobratih v primeru tragične smrti Aleša Šutarja, najdete v celotni epizodi tokratnega Popkasta.

volitve politika SDS Gibanje Svoboda Marinko Banjac mediana popkast
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
15. 12. 2025 19.00
Prebelič ima samo to težavo, da se Kučan še ni odločil ali je Prebelič pravi naslednik za Goloba. Ko se Kučan odloči, bo Prebelič takoj na vrhu javnomnenjskih raziskav, vsi main stream mediji mu bodo pisali slavo... Upamo samo lahko, da je Slovenski narod srečala pamet in več ne bo nasedal tem novim obrazom stricev iz ozadja.
Odgovori
+1
1 0
frenk7
15. 12. 2025 18.55
Opozicija se zaveda, da je Golob zmagovalec naslednjih volitev, zato ne izbirajo sredstev in ne načina, da bi omadeževali njegovo delo,.... niso ravno uspešni, podpora v javnosti se povečuje, z lažmi pa janševci in farški več povedo o sebi kot o Robertu Golobu.
Odgovori
+1
3 2
big_foot
15. 12. 2025 18.51
Lavica je čisto anemična. Da izgubi že dobljen referendum je vzrok da se prav nič ne angažirajo. In zaradi tega znajo izgubit tudi volitve. Medtem pa kakor ne morem teh sdsarjev - da se organizirajo in znajo tolčt jim pa je za čestitat. Tako da levica - v roke se vzami in začni delat.
Odgovori
+2
2 0
slayer2
15. 12. 2025 18.47
Eno samo nakladanje tega tipa!!!
Odgovori
+2
2 0
GUNDABAD
15. 12. 2025 18.43
d si ne boste kej nardili politiki no, sam za svojo rt
Odgovori
+2
2 0
Bolfenk2
15. 12. 2025 18.43
Celotna Evropa se obrača v desno. Levičarji, liberalci, zeleni in krščanski demokrati so Evropo pripeljali v vojno z Rusijo in v gospodarsko katastrofo in Evropo napolnili z nevarnimi migranti. Zato je izdaja domovine voliti kar koli levo od SDS. Še bolje voliti stranko Resnica ali SNS.
Odgovori
-5
2 7
Bolfenk2
15. 12. 2025 18.37
Edino upanje za Slovenijo, da bo toliko levičarskih strank, da si bodo delile glasove levih oprancev in na koncu nobena ne bo stopila preko parlamentarnega praga. Še ena leva vlada, pa v Sloveniji več ne bo nobenega delujočega podjetja. Potem lahko gremo živeti v votline in jemo koreninice ter živimo v čudovitem komunizmu vsi enako revni.
Odgovori
-1
4 5
Minifa
15. 12. 2025 18.36
Do zdej največja Kučanova brca v temo..
Odgovori
+3
3 0
Dobruška vas -Đžema
15. 12. 2025 18.35
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo Robija in gospoda Maljevca.
Odgovori
+1
3 2
MasteRbee
15. 12. 2025 18.33
Odločitev na levi je utemeljena, sedanjemu Populistu, Nakladaču, ne seže niti do kolen.
Odgovori
+0
1 1
Stojadina-sportiva
15. 12. 2025 18.32
Zmanjkalo kofeta? Pa šteta bi rekel Gavrilovič.
Odgovori
+1
1 0
inside1
15. 12. 2025 18.23
Prebilič še začel ni, pa bo lahk že končal. Nima kaj ponudit, tudi za sabo nič nima.
Odgovori
+10
10 0
bb5a
15. 12. 2025 18.19
Prebiliću se je najbolj "obrestoval" srbski govor v EU parlamentu in pa njegova vsesplošna sluzavost in pokvarjenost...
Odgovori
+7
8 1
Actual Asparagus
15. 12. 2025 18.14
Nepomembne novice: "Pirc Musarjeva obsodila antisemitizem" . A kaj, ko ga njena politika, njena vlada in njen nacionalni medij proizvaja :) Zdaj pa bodi pameten, ha?
Odgovori
+2
5 3
Minifa
15. 12. 2025 18.03
Edini odlični nastop je bil, ko je SLOVENIJO zastopal v SRBIJANSKEM jeziku takim ni mesto v SLO politiki to je plesen družbe.
Odgovori
+9
11 2
Hribovito2020
15. 12. 2025 18.00
Butalci
Odgovori
+5
5 0
ljubitelj
15. 12. 2025 17.57
Ne vem koliko moraš bit zabit, da verjameš večinskim medijem in njihovim anketam! OSNOVNO PRAVILO NIKOLI NE VOLI TISTEGA, KI GA PODPIRAJO VEČINSKI MEDIJI!
Odgovori
+13
14 1
pravica1
15. 12. 2025 17.56
Prebilic lahko samo sanja, ker se pogovarja kot, da je ze zmagal volitve.
Odgovori
+10
11 1
bibaleze
