Predvolilne obljube po volitvah: kdo bo pojedel največ zarečenega kruha?

Ljubljana, 24. 03. 2026 21.54

Avtor:
Kaja Kobetič
Popkast

Rezultate prvih rednih parlamentarnih volitev po letu 2008 sta v političnem Popkastu tokrat analizirala novinarja Žana Vertačnik in Anže Božič. Ob nastali pat poziciji v parlamentu sta prepričana v eno: edini politik, ki bo držal svojo obljubo, da ne gre v vlado Roberta Goloba ali Janeza Janše, je zagotovo Vladimir Prebilič (op. a. ki se v parlament sploh ni uvrstil).


Božič je prepričan, da je afera prisluhi ne le narekovala naracijo zadnjih dni predvolilne kampanje, pač pa odločila volitve in zmagovalca. V tem primeru Svobodo, a Božič opozarja, da je tudi SDS dosegel rekorden rezultat, četudi so te volitve zanje težek poraz.

Po kampanji pa se zdaj intenzivno dogajanje ne končuje, dodaja Vertačnikova. Začenja se namreč preštevanje do 46. Bi se lahko Robert Golob zavoljo vlade z desnosredinskimi strankami odrekel Levici? Večkrat se je zdelo, da je Levica imela imuniteto pri Robertu Golobu, meni Vertačnikova in dodaja, da bi bila takšna poteza Goloba nekakšna politična izdaja. Da bo poskušal združiti vse in oblikovati široko koalicijo, meni Božič, a obenem opozarja, da je med Novo Slovenijo in Gibanjem Svoboda veliko težkih zgodb, ki jih ne bo najlažje premostiti.

Za oba je veliko presenečenje rezultat Anžeta Logarja, ki se kot predsednik stranke ni uvrstil v parlament. Ta stranka mora predvsem gledati naprej, kako bo - obglavljena, če lahko tako rečemo - funkcionirala naprej, meni Božič. Vertačnikova dodaja, da morajo vlogo jezička na tehtnici pametno izkoristiti, če želijo ostati relevanten igralec na političnem parketu, ob tem pa bi moral, dodaja, pojesti zarečen kruh. Kaj pa Resni.ca? Da v stranki zelo hlastajo za položaji, meni Vertačnikova, a oba z Božičem stranko težko vidita v koaliciji.

Ali se je Robert Golob zavoljo široke koalicije pripravljen odreči mandatarstvu? Tudi to lahko poslušate v novem političnem Popkastu.

volitve 2026 popkast
