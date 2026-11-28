Od obljub o boljšem spancu in več energije do počasnejšega staranja in močnejšega imunskega sistema. Prehranska dopolnila nagovarjajo skoraj vsako težavo sodobnega človeka. O tem, kaj je res in kaj ne, smo se v POPkastu pogovarjali z Rokom Kopinčem, doktorjem biomedicine, vodjo raziskav in razvoja v Medexu ter predsednikom Združenja za prehranska dopolnila pri Gospodarski zbornici Slovenije. Ena najpogostejših zmot je po njegovih besedah prepričanje, da so prehranska dopolnila nekakšna blažja oblika zdravil. A razlika je bistvena. Medtem ko zdravila sodijo pod medicinsko zakonodajo, prehranska dopolnila spadajo med živila in so namenjena dopolnjevanju prehrane z vitamini, minerali ali drugimi snovmi. To ne pomeni, da nimajo učinka, vendar jih ne bi smeli razumeti kot hitro rešitev za zdravstvene težave. "Pri zdravju ni čudežnih bližnjic. Tako kot posledice slabih navad ne nastanejo čez noč, jih tudi ne moremo odpraviti z eno kapsulo," poudarja dr. Kopinč. Prav zato bi morali biti po njegovem mnenju kupci previdni pri izdelkih, ki obljubljajo hitre in spektakularne učinke. "Če nekdo obljublja, da prehransko dopolnilo pozdravi raka, zamaščena jetra ali razjedo na želodcu, lahko skoraj zagotovo rečemo, da gre za zavajanje," poudarja. Kot pravi, prehranska dopolnila niso namenjena impulzivnim nakupom, temveč dopolnjevanju prehrane takrat, ko za to obstaja dejanska potreba. Ljudem svetuje, naj informacije iščejo pri strokovnjakih in preverjenih virih. Pomembno je namreč razumeti, zakaj neko dopolnilo jemljemo. "Včasih ljudje jemljejo prehranska dopolnila kot nek trend, neko stvar, ki si jo bodo kupili in s tem naredili nekaj dobrega zase. Kot če bi kupovali neko lepo torbico ali karkoli," pravi Kopinč in dodaja, da takšno impulzivno nakupovanje prehranskih dopolnil zagotovo ni dobro.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Popkast z dr. Rokom Kopinčem o prehranskih dopolnilih Damjan Žibert

Popkast z dr. Rokom Kopinčem o prehranskih dopolnilih Damjan Žibert

Popkast z dr. Rokom Kopinčem o prehranskih dopolnilih Damjan Žibert

Popkast z dr. Rokom Kopinčem o prehranskih dopolnilih Damjan Žibert

Popkast z dr. Rokom Kopinčem o prehranskih dopolnilih Damjan Žibert

Popkast z Rokom Kopinčem o prehranskih dopolnilih Damjan Žibert

Popkast z dr. Rokom Kopinčem o prehranskih dopolnilih Damjan Žibert

Popkast z dr. Rokom Kopinčem o prehranskih dopolnilih Damjan Žibert















Kako do dokazov o varnosti in učinkovitosti?

Eden največjih izzivov pri prehranskih dopolnilih je dokazovanje njihove učinkovitosti. Kot je pojasnil dr. Kopinč, dobre ideje in obetavni laboratorijski rezultati še ne pomenijo nujno, da bo enak učinek potrjen tudi pri ljudeh. V raziskavah se namreč pogosto zgodi, da snov v laboratoriju kaže protivnetne ali protimikrobne učinke, ko jo preizkusijo v človeškem organizmu, pa se izkaže, da je učinek bistveno manjši ali ga sploh ni. "Človek je zelo kompleksen biološki sistem, zato rezultatov iz laboratorija ne moremo samoumevno prenašati na ljudi," je opozoril. Po njegovih besedah je zato ključnega pomena kakovostno zasnovana klinična raziskava. Slabo načrtovana študija lahko pokaže pozitiven rezultat, čeprav učinka ni, ali pa negativnega, čeprav snov dejansko deluje. Raziskovalci zato sodelujejo z različnimi strokovnjaki in raziskovalnimi skupinami, da zagotovijo ustrezno zasnovo raziskav. Kopinč ob tem poudarja, da so najbolj verodostojni dokazi tisti iz javno objavljenih, neodvisnih kliničnih raziskav, ki jih lahko preveri tudi strokovna javnost. Takšne raziskave so po njegovem mnenju tudi najboljše merilo za presojo, ali je določena zdravstvena trditev upravičena ali zgolj del marketinške zgodbe. Nedavno je sodeloval pri kanadski klinični raziskavi o matičnem mlečku, v kateri so preverjali njegovo varnost in morebitni vpliv na okužbe zgornjih dihal. Kot pravi Kopinč, jih je k raziskavam spodbudila že sama vloga matičnega mlečka v čebelji družini. "Matični mleček je edinstvena snov, ker jo naredijo čebele. Ne nabirajo ga tako kot med, cvetni prah ali propolis. Mlade čebele delavke ga izločajo iz žlez, ki jih imajo v glavi in s tem matičnim mlečkom hranijo ličinke. Vse ličinke so genetsko enake, vendar se le tiste, ki se hranijo z matičnim mlečkom celo zarodno dobo, razvijejo v matice. Ličinke, ki se samo tri dni hranijo z matičnim mlečkom, potem pa z medom, pa se razvijejo v delavke. Hrana torej dejansko vpliva na to, kateri geni se bodo izražali," pojasnjuje. V raziskavi so pri ljudeh s prekomerno telesno maso, ki so uživali matični mleček, opazili spremembe določenih vnetnih markerjev. Pri preučevanju vpliva na okužbe zgornjih dihal je študija obenem odprla nova raziskovalna izhodišča glede zmanjševanja simptomov okužbe zgornjih dihal. Rezultati po njegovih besedah še ne dokazujejo preprečevanja okužb, so pa pokazali določene pozitivne učinke pri posameznih skupinah udeležencev.

'Včasih je embalaža vredna več kot vsebina'

Kopinč ugotavlja, da največ spornih praks in zavajajočih oglasov opažajo pri prodaji prek spleta. Številni ponudniki nimajo sedeža v Sloveniji in zato niso pod neposrednim nadzorom domačih institucij. "Takšne strani so pogosto polne kričečih napisov, akcij, izmišljenih priporočil zdravnikov in dolgih marketinških zgodb. Do sestave izdelka včasih sploh ne prideš ali pa jo najdeš šele na dnu strani," opisuje. "To so običajno prvi opozorilni znaki, da gre bolj za prodajno zgodbo kot za izdelek, podprt z dokazi," dodaja. Kot pravi, številni proizvajalci stavijo predvsem na privlačno podobo izdelkov: "Včasih je embalaža vredna več kot vsebina. Ljudje smo pač takšni, da nas lepa embalaža hitro prepriča."

Rok Kopinč je doktor biomedicine, vodja razvoja in raziskav pri Medexu in predsednik Združenja za prehranska dopolnila pri GZS FOTO: Damjan Žibert

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