Preprečevanje samomora: včasih je dovolj, da človek človeku prisluhne

Danes obeležujemo svetovni dan preprečevanja samomora. Breme samomora v Sloveniji je izrazito, še vedno smo krepko nad evropskim in svetovnim povprečjem. Je pa spodbudno, da samomorilni količnik v Sloveniji upada. Obširno o samomoru nocoj v 24UR Fokus. Objavili bomo dve izpovedi, izpoved mame, ki je izgubila dve hčerki. In izpoved hčerke, ki je izgubila mamo in očeta. Tadeji in Anji se zahvaljujem za njun pogum, odprtost, da sta nas spustili blizu in z nami delili težke spomine.

Ker je o samomoru pomembno govoriti, smo v POPkast studio povabili psihologinji Nino Krohne in Evo Sedlašek. Obe sta raziskovalki v Slovenskem centru za raziskovanje samomora, imata dober pregled nad tem, kaj se dogaja na terenu, vpeti sta tudi v delo z mladostniki, pri katerih so strokovnjaki v zadnjih letih – pretežno zaradi epidemije – zaznali porast samomorilnih vedenj. Zakaj v Sloveniji samomor percipiramo kot možno rešitev? Kako to izkoreniniti? Kako razbiti stigmo, ki jo doživljajo predvsem svojci? In kako lahko vsak med nami prispeva k preprečevanju samomora? Kaj vprašati človeka, ki govori o tem, da bi si vzel življenje? Kam se lahko obrnete po pomoč? 01 4750 670 - Urgentna psihiatrična ambulanta v Centru za izvenbolnišnično psihiatrijo v Ljubljani 116 123 - Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (24 ur vsak dan) 01 520 99 00 - Klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in 7. uro) 031 233 211 - Ženska svetovalnica - krizni center (24 ur vsak dan) 031 704 707 - Brezplačna svetovanja v Psiholoških svetovalnicah Posvet www.tosemjaz.net - Pomoč za mlade www.nebojse.si - Pomoč za odrasle www.zivziv.si - Spletno mesto za razumevanje samomora icon-expand