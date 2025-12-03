Primož Zelenšek: Podjetništvo je kot vožnja z vlakcem smrti

Tokrat je bil gost podcasta Zgodbe Akrobatov Primož Zelenšek, ki je eden od soustanoviteljev podjetja Chipolo. Gre za preprosto, a briljantno idejo. Vsi izgubljamo svoje stvari. Ne samo ključe, tudi denarnice, kovčke, kolesa. Prav zaradi tega je nastala ideja, kako izdelati napravo, ki bo te izgubljene predmete našla. In Primož Zelenšek se je s še šestimi soustanovitelji lotil prav tega problema. Podjetje je v vseh teh letih preraslo v prepoznavno svetovno blagovno znamko. Prisluhnite njegovi zgodbi.

Chipolo je nastal leta 2013 kot rešitev za vsakodnevno težavo – izgubljanje ključev in drugih predmetov. Ekipa sedmih soustanoviteljev je razvila majhno napravo, ki se poveže z mobilnim telefonom in omogoča iskanje predmetov prek aplikacije. Podjetje je iz kampanje na Kickstarterju, v kateri so zbrali 300.000 ameriških dolarjev (slabih 260.000 evrov), zraslo v globalno prepoznavno blagovno znamko. Ključni preboj je bilo sodelovanje z Applom in Googlom, kjer je Chipolo postal eno izmed prvih treh podjetij, ki so integrirala Applovo tehnologijo v svoje izdelke.

Primož opisuje podjetniško pot kot polno vzponov in padcev. Najtežje obdobje je bilo leta 2017, ko so ob neuspešnem prodoru na ameriški trg zabeležili 700.000 evrov izgube in morali reorganizirati ekipo. Z nekaj kredita in s pomočjo investicije Slovenskega podjetniškega sklada so začeli graditi na novo.

Na vprašanje, kakšen direktor je, je Primož dejal, da nekako poskuša voditi z zgledom in da se ocenjuje kot pretiran optimist, saj se kdaj kateri od zastavljenih ciljev tudi ne uresniči, a je prepričan, da moraš ciljati visoko. "Če ne ciljaš na Mars, vprašanje, če boš pristal na Luni. Moja filozofija je, da si je bolje postaviti višje cilje, pa potem prideš malo nižje, kot pa ciljati na realnost in pristati še nižje." Celotnemu pogovoru prisluhnite v priloženem posnetku.

