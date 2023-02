Psihiatrinja: Za anoreksijo zbolevajo že sedem- in osemletni otroci

Najprej je nadzorovala vnos hrane in načrtno jedla manj, a ker je od nekdaj rada jedla, se je težko uprla. Nadzor je našla v tem, da je hrano pojedla, nato pa izbruhala. Po vsakem obroku je namreč občutila krivdo, da ji spet ni uspelo, da se ne zna nadzorovati, da ne bo dosegla svojega cilja. Ta je bil najprej 50 kilogramov, nato 40. In lahko bi šlo še dlje, a je k sreči še dovolj hitro ugotovila, kako zelo ji to škodi.

Anoreksija nervoza se običajno začne zelo zgodaj, na prehodu iz otroštva v mladostništvo. "Nas so učili, da je to nekje pri 14 letih, a se je ta meja zelo spustila. Lahko se začne že pri 7, 8, 10, 12 letih," pravi psihiatrinja. V teh primerih gre za anoreksijo nervozo, kar pomeni zelo nizek indeks telesne mase, pod 17,5, odrekanje hrani in/ali pretirana telesna aktivnost. Tovrstnih motenj je 25 odstotkov, 75 odstotkov ljudi pa ima tako imenovano purgativno obliko anoreksije. Tudi pri tej obliki gre za nizek indeks telesne mase, ki ga bolniki vzdržujejo z bruhanjem ali odvajali. Pri bulimiji je indeks telesne mase normalen, bulimija pa se običajno začne kasneje, na prehodu iz mladostništva v odraslost.

"Jedrni problem velike večine bolnikov z motnjami hranjenja je nizka samopodoba. A marsikdo bi rekel, da ni zadovoljen sam s sabo, pa nimajo vsi motenj hranjenja," razlaga Karin Sernec. Vzroke zato delimo na tri dele. Najprej so biološko-genetski vzroki. Sem sodi visoka porodna teža, visoka telesna masa do prvega leta starosti, osebnostne lastnosti, kot so perfekcionizem, storilnost, pridnost, potreba po pohvali od zunaj. Druga skupina so sociokulturni vzroki. "Če bi se oseba s točno temi osebnostnimi lastnostmi rodila v podsaharski Afriki, zagotovo ne bi razvila motnje hranjenja, ampak mogoče depresivno, anksiozno ali obsesivno-kompulzivno motnjo. Če pa je rojena v ZDA, zahodnoevropskih državah, je veliko večja verjetnost, da razvije prav motnje hranjenja." Med sociokulturne vzroke štejemo še spremenjeno vlogo moškega in ženske v družini in tudi popolno idealizacijo vitkosti, skoraj podhranjenosti, pri moških pa idealizacijo mišičastega telesa. In po drugi strani stigmatizacijo ne le debelosti, ampak vsakega kilograma preveč. Tretja velika skupina vzrokov, ki lahko privedejo do motnje hranjenja, so družinski vzroki.

