Pustiti beg je bila želja! Kot tudi prepustiti majico ...

Ali je Tadej Pogačar Mathieju van der Poelu prepustil rumeno majico vodilnega na dirki? Vprašanje, s katerim se mnogi na prizorišču Dirke po Franciji ukvarjajo skoraj tako zelo, kot s tistim, kaj so želeli pri Visma Lease a Bike narediti v zaključku relativno mirne 6. etape, ko so močno pospešili. Tudi o tem je tekla debata v najnovejšem POPkastu z Žakom Erženom in Janom Polancem. "Včeraj so enostavno želeli pustiti ta beg, majico prepustiti, saj vedo da so v dobri formi. Povsem zaslužena zmaga Bena Healyja. Za, v navednicah malo manjše ekipe, je to vsekakor spodbuda, da se da zmagati etapo. To za nekatere lahko pomeni tudi podaljšanje sponzorskih pogodb za nekaj let," je jasen Polanc, nekdanji nosilec rožnate majice na Dirki po Italiji in glavni pomočnik Pogačarja ob zmagi na Dirki po Franciji leta 2020.