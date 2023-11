'Različni interesi so se postavili proti predsedniku vlade'

"Temeljno je to, da premier izgublja zaupanje, ker govori, napoveduje, obljublja in potem se ne zgodi nič," je javnomnenjsko strmoglavljenje premierja s 4. na 16. mesto komentiral Grošelj. Ob tem je prepričan, da očitki na račun novinarjev, da poročajo "na prvo žogo", ne vzdržijo, saj da "če premier reče, da bodo prenovili vlado, seveda novinarji to vzamemo resno. Tudi javnost to vzame resno. Od predsednika vlade se pač pričakuje, da uporablja diskurz, ki je usklajen s kabinetom predsednika vlade in koalicijskimi partnerji." Esih je prepričan, da Golob navzdol vleče svojo stranko Gibanje Svoboda: "Različni interesi, nekateri govorijo celo o centrih moči, so se postavili ne toliko proti vladajoči koaliciji, ki bo očitno do konca mandata nezamenljiva, ampak proti človeku, ki je po njihovi oceni vir nestabilnosti, torej proti predsedniku vlade." Ugotavlja sicer, da je od začetka mandata nespremenjeno še vedno zelo udobna parlamentarna koalicijska večina "fiksirana, stabilizirana, vezana na idejo koalicije".