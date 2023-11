Rebeka Dremelj o Jamski ženski: Ne gre za pljuvanje po moških

Z Rankom Babičem se ponavadi smejimo, z Rebeko Dremelj prepevamo, dišimo in še mnogo drugih stvari, saj si tudi sama v šali kdaj reče 'multipraktik', da sta to oba, pa bosta dokazala v novi skupni monokomediji Jamska ženska. Gre za svetovno, sicer ameriško uspešnico, ki jo je Ranko priredil za slovensko občinstvo, zrežiral, Rebeka pa je prevzela vajeti na odru. O predstavi, ki bo premiero doživela 6. decembra v Kulturnem domu Mengeš, sta Rebeka in Ranko spregovorila v POPkastu.

"Leta me je iskal, zdaj me je našel in zdaj je izpopolnjen," je malo v šali, malo zares povedala Rebeka, Ranko pa se je z veliko izmikanja na koncu moral strinjati. Tako iskriv odnos z veliko simpatičnega zbadanja med na videz tako različnima karakterjema sta razvila med skupnim delom. Da pa vse teče, kot je treba, sta poskrbela že takoj na začetku: "Te ege morava dati na stran, vse si morava takoj povedati, jaz sem tu sicer šef, bom pa sprejel vsako tvojo pripombo, predlog, ki ga pa bom upošteval ali pa ne. Pa brez zamer," je njun odnos zastavil Ranko in Rebeka se je na njegovo začudenje hipno strinjala in sprejela pravila. Seveda pa to ne pomeni, da odnos ni obojestranski, očitno zna tudi Rebeka 'šefa postaviti na svoje mesto'.

"Kot umetnik sem navajen delati z ljudmi po principu: pa saj bo, bomo že, počasi ... In tako do zadnjega trenutka. Rebeka pa deluje ravno obratno. Ona je pridna, ona je prava piflarka, vse tekste je znala na pamet že en mesec prej. In ne upam ji niti reči, da bi si vzela kak dan pavze," je njuno sodelovanje povzel Ranko.