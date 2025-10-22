'Rečejo mi, da sem 'out of the box', ampak jaz sploh ne vem, kje ta škatla je'

Raiven smo v POPkastu gostili v preteklem letu tik pred odhodom na Evrovizijo. Zdaj, leto in pol po največjem mejniku njene kariere, je glasbenica znova obiskala naš studio, kjer je spregovorila o marsičem, tudi o prihodnosti naše države na tem tekmovanju. Kljub temu da podpira odločitev, da Slovenija ne tekmuje na Evroviziji, če bo tam Izrael, Raiven dodaja: "Sicer je velika škoda za slovensko pop glasbeno sceno, za slovenske pop izvajalce, da nimamo tega edinega odra, kjer smo lahko zares predstavili svojo glasbo, je pa hkrati zelo pomembno, da v pravem trenutku izrazimo svoje mnenje."

Kako pevka danes gleda na svoj evrovizijski nastop? Bi kaj spremenila? Ji je česa žal? Preverite v POPkastu, kjer je glasbenica in umetnica spregovorila o odločitvi, da bo ustvarjala tudi v drugih jezikih. "Nastopala sem po Balkanu, zelo lepo so me sprejeli. Zelo sem bila presenečena, kako me zares poznajo ljudje in da so me sredi Zagreba in Beograda dejansko ustavili in se želeli slikati," je priznala Raiven, ki je za podpornike v širši regiji ustvarila pesmi Mama in Hedonista. Dodala je, da bo še naprej ustvarjala v več jezikih in da se nikoli ne bi želela dajati v kalup, saj se v njem ne počuti dobro.

"Včasih mi ljudje rečejo, da sem 'out of the box', ampak jaz sploh ne vem, kje ta škatla je. Sploh ne vem, da obstaja. Večino časa, ko naredim nekaj, kar je za ljudi zelo posebno in drugačno, se jaz tega ne zavedam," je priznala glasbenica, ki je med pogovorom odgovorila tudi na vprašanje, zakaj je v Sloveniji lažje uspeti, ko ne izstopaš. O tem in marsičem drugem v najnovejšem POPkastu.