Nika Barić in reprezentanca? To ni vprašanje zame!

Pri 31. letih še zdaleč ni rekla zadnje v karieri, klubski, seveda. Čaka na primerno ponudbo. Po 12 sezonah v močnem ruskem prvenstvu, kjer je pri Spartaku igrala skupaj z ameriško zvezdnico Becky Hammon , pomočnico Gregga Popovicha pri San Antonio Spurs, pri UMMC Ekaterinburgu pa si je slačilnico delila z Diano Taurasi in Brittney Griner , se je preizkusila v Turčiji. Letošnjo sezono je začela pri najmočnejši poljski zasedbi Polkowice in zaradi nespoštovanja pogodbe delodajalca, predčasno sklenila tekmovalno leto.

Črtanje imena ene najboljših slovenski košarkaric vseh časov Nike Barić s seznama udeleženk domačega evropskega prvenstva leta 2023 je zgodovina. A nekaj, kar je končalo na njenem profilu mednarodne različice Wikipedije. Ne čudi, da danes ob vprašanju, če bo še kdaj oblekla dres slovenski izbrane vrste, izstreli: " Motiv nikoli ni bil sporen, ampak mislim, da po vsej tej situaciji, ki se je zgodila, da nima nobenega smisla, da se oblačim v ta dres. " Priznava, da so sezone v dresu z nacionalnim grbom nekaj izjemnega, ponosna je, da je bila del zasedbe, ki je pisala najimenitnejša poglavja slovenske ženske košarkarske zgodovine.

To ne pomeni konec športne poti, saj v njej tli želja po igranju za katerega od ambicioznih evropskih klubov: "Nikoli ne hitim s podpisovanjem pogodb. Zdaj je čas, da si dobro odpočijem, se začnem pripravljati na naslednje tekmovalno leto, ko bo na naslov agenta prišla primerna ponudba, pa me bo z njo seznanil. Menim, da sem sposobna na visoki ravni odigrati še vsaj tri sezone. Glede na to, da sem se trikrat v karieri s soigralkami veselila zmage v Evroligi, je morda čas, da poiščem ambiciozno sredino, kjer bo cilj osvojiti evropski pokal. Tega v življenjepisu še nimam."