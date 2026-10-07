Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Politika Gospodarstvo Šport Zabava Ostalo
Voyo.si
POPKAST

Režiserka Tinkara Klipšteter: Slovenci ne gledajo slovenskega filma

Ljubljana, 07. 10. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Klavdija Zver
Tinkara Klipšteter

Režiserka Tinkara Klipšteter je pripadnica mlade generacije slovenskega filma. Dokazala se je že s svojim diplomskim filmom, ko je zaključila Akademijo za film in televizijo v Ljubljani, premiera Mentorja pa je bila na filmskem festivalu v Sarajevu, pozneje pa je zanj prejela tudi nagrade, za katere pravi, da so bile prva potrditev njenega dela.

Tinkara Klipšteter je že zelo zgodaj ugotovila, da si želi postati režiserka. Navduševala jo je gibajoča se slika in zgodbe, ki so jih prikazovali filmi, zato se je vpisala na Akademijo za film in televizijo, ki jo je zaključila s filmom Mentor, za katerega je napisala tudi scenarij. V njem je raziskovala kompleksno dinamiko odnosov med liki na vajah dramske šole, kjer so meje med igro in realnostjo zabrisane. To je bila tudi priložnost, da je prvič sodelovala z igralci in ostalo ekipo, da je svoje delo zelo dobro opravila, pa dokazuje tudi to, da je film doživel festivalski uspeh: premiero je namreč doživel v tekmovalnem programu Sarajevskega filmskega festivala, potem pa je zaokrožil tudi po Evropi.

"Ravno sedaj skušam napisati en scenarij in sem ugotovila, da ne morem izsiliti zgodbe. Ne glede na to, koliko časa sedim, razmišljam in skušam nekaj napisati, je to nekaj, vsaj pri meni, kar se mora zgoditi organsko. Običajno je to tako, da se nekega jutra zbudim in je zgodba tam. Občutek imam, da zgodba že obstaja, jaz pa moram z njo samo dobiti nek stik in jo samo napisati. Ko se to zgodi, lahko scenarij napišem brez težav v dveh urah," nam je o svojem delovnem procesu pisanja scenarija povedala Tinkara.

Kljub temu da najbolj uživa v ustvarjanju filmov in umetnosti, pa se ne brani niti dela v bolj komercialnih vodah. Kot nam je razkrila, bi si nekega dne želela posneti tudi komercialni film, preizkusila pa se je že v snemanju oglasov in glasbenih videospotov. Med drugim je sodelovala z zasedbama Joker Out in Kokosy, kot pravi, pa je razlika predvsem v krajšem časovnem okvirju snemanja in nekoliko drugačnem načinu dela.

"To je neprimerljivo. Običajno se zgodi tako, da bend pokliče in reče, da želijo v roku enega meseca ali celo manj, dveh tednov, nov videospot. Proračun je določen, imajo sicer neko idejo, ampak prepuščajo proste roke. Vse to je super, ampak kako pa se tega lotiti? Časa je malo, tudi denarja ni dosti in ga hočeš izkoristiti za najboljši izdelek. Potem zmanjka za honorarje. Meni je bilo to delo velikokrat zelo stresno, je pa res tukaj eno polje za igro in dobro za to, da treniraš in uporabiš različne tehnike in preizkusiš ideje, ki jih drugače ne bi upal pri filmu. Narediš kaj bolj 'odbitega'," nam je povedala režiserka.

S Tinkaro smo se pogovarjali tudi o tem, kako je biti ženska v svetu filma, kakšen je svet slovenskega filma in preboju ter želji po delu v tujini. Več o tem pa v POPKASTU.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
tinkara klipšteter režiserka film slovenija nagrade
24ur.com Glavna nagrada tržaškega festivala slovenskemu filmu
24ur.com Nagrajeni slovenski film Odrešenik za začetnike zdaj na VOYO
24ur.com Srce Sarajeva slovenski manjšinski koprodukciji
24ur.com Mladi slovenski režiser v boju za nagrado srce Sarajeva
Zadovoljna.si Na VOYO prihaja slovenski film leta
Moskisvet.com Slovenska igralka zablestela na tuji filmski sceni
24ur.com Na puljskem filmskem festivalu nagrajeni tudi Slovenci
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otroci bodo želeli ostati ves dan: ta park je za Halloween pripravil pravi spektakel
Ko imaš pet otrok, se starševstvo spremeni. Ne nujno tako, kot bi pričakovali
Ko imaš pet otrok, se starševstvo spremeni. Ne nujno tako, kot bi pričakovali
6 presenetljivih koristi dojenja, o katerih se premalo govori
6 presenetljivih koristi dojenja, o katerih se premalo govori
Tipi iger, ki so pomembne za otrokov razvoj
Tipi iger, ki so pomembne za otrokov razvoj
zadovoljna
Portal
V črni čipki znova ukradla vse poglede, a oboževalci si želijo le eno
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, raki ne smejo pozabiti nase
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, raki ne smejo pozabiti nase
Nekatere ga obožujejo, druge sovražijo, a letos se mu ni mogoče izogniti
Nekatere ga obožujejo, druge sovražijo, a letos se mu ni mogoče izogniti
Začelo se je s policijsko značko, končalo pa s totalno štalo
Začelo se je s policijsko značko, končalo pa s totalno štalo
vizita
Portal
Če na svojem krožniku opažate to, verjetno potrebujete več sadja in zelenjave
Pljučna kuga je redka, a izjemno nevarna okužba
Pljučna kuga je redka, a izjemno nevarna okužba
Možgani se s staranjem ne kvarijo, temveč inteligentno prilagajajo
Možgani se s staranjem ne kvarijo, temveč inteligentno prilagajajo
Zakaj telo v mrzlem vremenu zahteva več toplih, mastnih obrokov?
Zakaj telo v mrzlem vremenu zahteva več toplih, mastnih obrokov?
cekin
Portal
Dobili so višjo plačo, nato pa dali odpoved. Razlog preseneča številne vodje
Zapuščeni pašniki so dobili novo vrednost: kmetje poročajo o skoku prihodkov
Zapuščeni pašniki so dobili novo vrednost: kmetje poročajo o skoku prihodkov
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
Preživeli so drugo svetovno vojno, zdaj pa množično zapirajo vrata
Preživeli so drugo svetovno vojno, zdaj pa množično zapirajo vrata
moskisvet
Portal
Črna smrt znova polni naslovnice: tako strašljiva je bila nekoč kuga
Njene vroče fotografije so obnorele milijone, nato je izginila
Njene vroče fotografije so obnorele milijone, nato je izginila
Brutalno iskreno: morda vas ne ljubi, samo noče ostati sama
Brutalno iskreno: morda vas ne ljubi, samo noče ostati sama
Bivša partnerica Trkaja je zaročena
Bivša partnerica Trkaja je zaročena
dominvrt
Portal
Ta fotografija razkriva, kdaj je krompir še uporaben in kdaj ne več
Cvetlice, ki svojo največjo skrivnost razkrijejo zvečer
Cvetlice, ki svojo največjo skrivnost razkrijejo zvečer
'To je Galga. Pri sedmih letih je prvič zares varna'
'To je Galga. Pri sedmih letih je prvič zares varna'
Polna okna smrdljivcev? Ta napaka jih v vaš dom privablja še hitreje
Polna okna smrdljivcev? Ta napaka jih v vaš dom privablja še hitreje
okusno
Portal
Sladica, ki je osupnila MasterChef tekmovalce: že ena napaka lahko podre vse
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
Ključ do popolne jedi po vzoru MasterChef mojstrov
Ključ do popolne jedi po vzoru MasterChef mojstrov
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
voyo
Portal
Totalna štala
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984