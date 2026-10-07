Režiserka Tinkara Klipšteter: Slovenci ne gledajo slovenskega filma

Tinkara Klipšteter je že zelo zgodaj ugotovila, da si želi postati režiserka. Navduševala jo je gibajoča se slika in zgodbe, ki so jih prikazovali filmi, zato se je vpisala na Akademijo za film in televizijo, ki jo je zaključila s filmom Mentor, za katerega je napisala tudi scenarij. V njem je raziskovala kompleksno dinamiko odnosov med liki na vajah dramske šole, kjer so meje med igro in realnostjo zabrisane. To je bila tudi priložnost, da je prvič sodelovala z igralci in ostalo ekipo, da je svoje delo zelo dobro opravila, pa dokazuje tudi to, da je film doživel festivalski uspeh: premiero je namreč doživel v tekmovalnem programu Sarajevskega filmskega festivala, potem pa je zaokrožil tudi po Evropi.

"Ravno sedaj skušam napisati en scenarij in sem ugotovila, da ne morem izsiliti zgodbe. Ne glede na to, koliko časa sedim, razmišljam in skušam nekaj napisati, je to nekaj, vsaj pri meni, kar se mora zgoditi organsko. Običajno je to tako, da se nekega jutra zbudim in je zgodba tam. Občutek imam, da zgodba že obstaja, jaz pa moram z njo samo dobiti nek stik in jo samo napisati. Ko se to zgodi, lahko scenarij napišem brez težav v dveh urah," nam je o svojem delovnem procesu pisanja scenarija povedala Tinkara. Kljub temu da najbolj uživa v ustvarjanju filmov in umetnosti, pa se ne brani niti dela v bolj komercialnih vodah. Kot nam je razkrila, bi si nekega dne želela posneti tudi komercialni film, preizkusila pa se je že v snemanju oglasov in glasbenih videospotov. Med drugim je sodelovala z zasedbama Joker Out in Kokosy, kot pravi, pa je razlika predvsem v krajšem časovnem okvirju snemanja in nekoliko drugačnem načinu dela.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right POPKAST z režiserko Tinkaro Klipšteter Luka Kotnik

POPKAST z režiserko Tinkaro Klipšteter Luka Kotnik

POPKAST z režiserko Tinkaro Klipšteter Luka Kotnik



