Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Politika Gospodarstvo Šport Zabava Ostalo
Voyo.si
POPKAST

Roglič ve, kako iztržiti maksimum

Ljubljana, 02. 09. 2026 12.22 pred 59 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman
Matej Mohorič in Marko Džalo

Odstop Tadeja Pogačarja na 81. Dirki po Španiji, možnosti za zmago Primoža Rogliča na Vuelti, izjemnost Jakoba Omrzela. Le nekatere teme, ki sta se jih v najnovejšem POPkastu dotaknila Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Marko Džalo (Netcompany Ineos).

Kakšen bo razplet 81. kolesarske Dirke po Španiji? To bo znano po 21 tekmovalnih dneh. Čeprav je še pred dnevi dišalo po gladki zmagi najboljšega na svetu Tadeja Pogačarja, so njegove sanje po uspehu v generalni razvrstitvi splavale po vodi osmi tekmovalni dan. Padec je bil prehud, da bi lahko nadaljeval z dirkanjem, posledice tako hude, da je bila potrebna operacija. Kolesarskim navdušencem je zastal dih, zavedajo se, da bodo do konca Vuelte prikrajšani za spremljanje najboljšega na svetu.

Preberi še Pomenljiv Pogačarjev (prvi) odziv iz bolnišnice

"Doslej se Tadeju na dirkah nikoli ni zgodilo nič hujšega. Resnejša poškodba je bil le tisti padec na dirki Liege–Bastogne–Liege, ko si je poškodoval zapestje. Ravno zaradi tega je bil to šok," je v POPkastu povedal izkušeni član ekipe Bahrain Victorious Matej Mohorič, ki dobro ve, kako zelo malo je potrebno, da se med dirko zgodi nesreča, da ni nujno, da gre za napako kolesarja, ampak je preprosto lahko za padec kriv član druge ekipe, navijač, tudi načeto cestišče.

Matej Mohorič
Matej Mohorič
FOTO: Damjan Žibert

A Slovenci, kljub poškodbi najboljšega na svetu, lahko upajo na končni uspeh. Primož Roglič (Red Bull BORA Hansgrohe) ima izjemno izhodišče pred naslednjimi tekmovalnimi dnevi, v boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja je Jakob Omrzel (Bahrain Victorious). Oba sta trenutno druga.

Pred Rogličem Mas, pred Omrzelom Onley

In če se ta hip zdi, da je Roglič bliže tako želeni zgodovinski peti zmagi na Vuelti kot Omrzel nazivu najboljšega mladega kolesarja, je do konca dirke še daleč. In kolesarski šport pogosto piše najbolj neverjetne zgodbe.

"Na tej točki izkušenosti, kot jo ima Primož v sebi – veliko je prestal – dobro ve, da je brezveze izgubljati energijo za karkoli drugega kot za to, da da vse od sebe in da vidi, kako se bo dirka razpletala. Da zna v vsaki taki situaciji sprejemati najboljše odločitve. Najboljše zanj, da bo iztržil maksimum. Mislim, da ima zelo, zelo dobro izhodišče za izjemen rezultat. Tudi za skupno zmago," razmišlja Mohorič, ki je skupaj z Markom Džalom, članom spremljevalne ekipe Netcompany Ineos, v POPkastu spregovoril o številnih aktualnih temah iz pelotona.

kolesarstvo POPkast matej mohorič marko džalo tadej pogačar primož roglič

'Slovenci vedno godrnjamo, tudi če ni razloga za to'

24ur.com Vse kaže, da bo Roglič vendarle lovil rekord
24ur.com Roglič z zmago na še drugi etapi zapored prevzel vodstvo
24ur.com Veličastna zmaga Pogačarja v Andori, Roglič skočil na drugo mesto
24ur.com Valjavec verjame, da Pogačar lahko še tretjič osvoji Tour de France
24ur.com Lestvica Uci: na vrhu Pogačar pred del Torom, Roglič skočil za 13 mest
24ur.com Četverica Slovencev odšteva do začetka Toura, ki se bo odločal v Alpah
24ur.com Pogačar z naskokom prvi favorit na Touru, Rogliča ne uvrščajo med prve tri
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ob očetovem 68. rojstnem dnevu spregovoril o njegovi zapuščini
Ali otroku ves čas kupujete napačne čevlje?
Ali otroku ves čas kupujete napačne čevlje?
Kaj storiti, ko otrok pride iz šole z zgodbo o nasilju?
Kaj storiti, ko otrok pride iz šole z zgodbo o nasilju?
Leto dni po smrti očeta Ozzyja priznala, da nikoli več ne bo ista
Leto dni po smrti očeta Ozzyja priznala, da nikoli več ne bo ista
zadovoljna
Portal
Že 20 let je edina ženska, ob kateri si želi zaspati in se zbuditi
Dnevni horoskop: Ovne bo presenetilo sporočilo, raki bodo odprli srce
Dnevni horoskop: Ovne bo presenetilo sporočilo, raki bodo odprli srce
Koliko kave je preveč? Nove raziskave spreminjajo nekatera stara priporočila
Koliko kave je preveč? Nove raziskave spreminjajo nekatera stara priporočila
Raj na koncu sveta, ki ga morate obiskati vsaj enkrat v življenju
Raj na koncu sveta, ki ga morate obiskati vsaj enkrat v življenju
vizita
Portal
Zakaj se nekateri ljudje po enem kozarcu alkohola počutijo drugače kot drugi?
Pozabite na borovnice: to sadje je lahko za črevesje veliko boljša izbira, a ga skoraj nihče ne kupuje
Pozabite na borovnice: to sadje je lahko za črevesje veliko boljša izbira, a ga skoraj nihče ne kupuje
5 živil, ki jih je septembra vredno dodati na krožnik
5 živil, ki jih je septembra vredno dodati na krožnik
Ambrozija je že v zraku: ti simptomi lahko razkrijejo, da ne gre za prehlad
Ambrozija je že v zraku: ti simptomi lahko razkrijejo, da ne gre za prehlad
cekin
Portal
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Zaslužijo milijarde z enim samim ciljem: da ostanete pred zaslonom čim dlje
Zaslužijo milijarde z enim samim ciljem: da ostanete pred zaslonom čim dlje
Konec ene največjih poslovnih er: Tim Cook se poslavlja
Konec ene največjih poslovnih er: Tim Cook se poslavlja
moskisvet
Portal
Ilona Maher ve, kako pritegniti poglede: Zdaj je vse bolj jasno
Če vam med vožnjo zasveti ta lučka, nemudoma ustavite vozilo
Če vam med vožnjo zasveti ta lučka, nemudoma ustavite vozilo
Objavil drzen posnetek z jahte: Selena pokazala več kot običajno
Objavil drzen posnetek z jahte: Selena pokazala več kot običajno
Zemlja postaja temnejša: Kaj to pomeni?
Zemlja postaja temnejša: Kaj to pomeni?
dominvrt
Portal
Listne uši letos napadajo bolj kot običajno. Razlog marsikoga preseneti
Vrtni ribnik je lahko čudovit, a pazite na eno stvar: komarje
Vrtni ribnik je lahko čudovit, a pazite na eno stvar: komarje
5 pogostih napak v pasjem parku, ki psu povzročajo nepotreben stres
5 pogostih napak v pasjem parku, ki psu povzročajo nepotreben stres
Jajce kot gnojilo? Preverili smo, ali ta trik res deluje
Jajce kot gnojilo? Preverili smo, ali ta trik res deluje
okusno
Portal
Ti njoki niso iz navadnega krompirja: za pripravo potrebujete le 4 sestavine
Z maminim šmornom do balkona: 'Evo, mama, gor sem'
Z maminim šmornom do balkona: 'Evo, mama, gor sem'
Jogurtova torta, ki se topi v ustih: trik neverjetne rahlosti je v peki
Jogurtova torta, ki se topi v ustih: trik neverjetne rahlosti je v peki
Tako pripravite sočen piščančji gyros s hrustljavim bučkinim pomfrijem
Tako pripravite sočen piščančji gyros s hrustljavim bučkinim pomfrijem
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Cimra
Cimra
Premiera
Premiera
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929