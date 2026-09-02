Roglič ve, kako iztržiti maksimum

Kakšen bo razplet 81. kolesarske Dirke po Španiji? To bo znano po 21 tekmovalnih dneh. Čeprav je še pred dnevi dišalo po gladki zmagi najboljšega na svetu Tadeja Pogačarja, so njegove sanje po uspehu v generalni razvrstitvi splavale po vodi osmi tekmovalni dan. Padec je bil prehud, da bi lahko nadaljeval z dirkanjem, posledice tako hude, da je bila potrebna operacija. Kolesarskim navdušencem je zastal dih, zavedajo se, da bodo do konca Vuelte prikrajšani za spremljanje najboljšega na svetu.

"Doslej se Tadeju na dirkah nikoli ni zgodilo nič hujšega. Resnejša poškodba je bil le tisti padec na dirki Liege–Bastogne–Liege, ko si je poškodoval zapestje. Ravno zaradi tega je bil to šok," je v POPkastu povedal izkušeni član ekipe Bahrain Victorious Matej Mohorič, ki dobro ve, kako zelo malo je potrebno, da se med dirko zgodi nesreča, da ni nujno, da gre za napako kolesarja, ampak je preprosto lahko za padec kriv član druge ekipe, navijač, tudi načeto cestišče.

Matej Mohorič FOTO: Damjan Žibert

A Slovenci, kljub poškodbi najboljšega na svetu, lahko upajo na končni uspeh. Primož Roglič (Red Bull BORA Hansgrohe) ima izjemno izhodišče pred naslednjimi tekmovalnimi dnevi, v boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja je Jakob Omrzel (Bahrain Victorious). Oba sta trenutno druga.

Pred Rogličem Mas, pred Omrzelom Onley

In če se ta hip zdi, da je Roglič bliže tako želeni zgodovinski peti zmagi na Vuelti kot Omrzel nazivu najboljšega mladega kolesarja, je do konca dirke še daleč. In kolesarski šport pogosto piše najbolj neverjetne zgodbe.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Matej Mohorič in Marko Džalo Damjan Žibert

Matej Mohorič in Marko Džalo Damjan Žibert

Matej Mohorič in Marko Džalo Damjan Žibert

Matej Mohorič in Marko Džalo Damjan Žibert

Matej Mohorič in Marko Džalo Damjan Žibert

Matej Mohorič in Marko Džalo Damjan Žibert

Matej Mohorič in Marko Džalo Damjan Žibert

Matej Mohorič in Marko Džalo Damjan Žibert

Matej Mohorič in Marko Džalo Damjan Žibert















