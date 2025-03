Sanjski Miloš o odnosu z Maidi: Bilo je veliko vzponov in padcev

Med pogovorom o resničnostnem šovu, kjer je iskal dušo dvojčico in na koncu izbral energično Maidi, je povedal, da je bilo vse skupaj precej turbulentno. "To izkušnjo sem najprej doživel osebno – najprej na otoku, nato pa sem vse skupaj še enkrat podoživljal, ko sem gledal epizode. Prva dva tedna sta bila zelo intenzivna, predvsem zaradi tega, kaj vse so ljudje pisali in vseh teh komentarjev. Potem je sledila moja analiza: kaj se je dogajalo v epizodah, kaj sem videl, česa nisem videl, kako je vse skupaj izpadlo. Prva dva tedna sta bila zanimiva in zabavna, a tudi malo naporna, saj sem se preveč poglabljal v vse to. Spremljal sem, kaj se dogaja na Facebooku, Instagramu, TikToku, bral komentarje ..." Dodal je, da je umiril svoj tempo spremljanja komentarjev ter da se je posvetil stvarem, ki so bolj pomembne, pozitivnim zapisom in komentarjem ljudi, ki jih pozna.

Svoje srce podaril Maidi

Dekle, ki je od začetka izstopalo, je bila zagotovo Maidi. Pa ne le zaradi rožnatih las, ampak tudi zaradi svoje energije, s katero je zabavala vsa dekleta in tudi oba sanjska moška. Maidi je bila tista, ki je od Miloša dobila belo vrtnico, vrtnico prvega vtisa in s tem tudi prvi zmenek. In že na prvem zmenku je Miloš vedel, da je to to. Čeprav je skozi šov moral spoznati še druga dekleta, je bila Maidi vedno prisotna v njegovih mislih in njegovem srcu. "Nekaj mi je govorilo, da je to prava izbira. Opazil sem njeno vedenje, videl, kako je reagirala v določenih situacijah in tekom pogovorov okoli nas. Zdelo se mi je, da je dekle na mestu, zato sem jo povabil. Nekako me je vleklo k njej, zato sem se odločil, da ji podarim belo vrtnico za prvi individualni zmenek. Po tem prvem zmenku – ko sva igrala košarko, šla na pijačo in se pogovarjala – sem začutil, da imava odlično energijo. Že po prvem pogovoru se mi je zdela zanimiva. Vse je potekalo lahkotno, brez pritiska. Ni bilo neprijetne tišine ali napetih trenutkov. Vse je kar teklo in teklo. Seveda je šlo malo gor, malo dol – imela sva vzpone in padce, kar je povsem normalno, saj so tudi okoliščine v šovu takšne."

