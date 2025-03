Sanjski moški Hrvaške: Vanja razkrila, če sta s Šimetom par

Vanjo Stanojević smo že od začetka šova Sanjski moški Hrvaške lahko spremljali kot izjemno naravno, pristno in sproščeno dekle, ki se je prepustilo toku. In očitno je prav to bilo tisto, kar je tudi Šimeta na koncu najbolj prepričalo. Med drugim je Šime vmes povedal, da ga Vanjina energija pomirja in da je vesel, da je v šovu spoznal takšno osebo.

A očitno Vanja ni bila vsem všeč. Kot nam je povedala, ima na družbenih omrežjih kar nekaj komentatorjev, ki so se obregnili ob njen videz. Marsikateremu gledalcu šova očitno Vanja ni všeč, ker je naravnega videza. Kako je to vplivalo nanjo in kaj je čutila ob prebiranju nesramnih komentarjev, nam je povedala v najnovejšem POPkastu.