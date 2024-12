Šank Rock: Vadimo v zaklonišču, mogoče nam bo še prav prišlo

"Prihajamo iz Šaleške doline, kjer sta TEŠ 6 in premogovnik lignita. Njih odklapljajo, pa smo rekli, da se moramo tudi mi, predstavniki rock'n'rolla Šaleške doline, izklopiti, doseči ta zeleni prehod." Tako z obilico ironije in v smehu o spremembah zvoka skupine Šank Rock pojasni bobnar ter menedžer Aleš Uranjek. Pevec Matjaž Jelen pa dodaja: "30 let bo, odkar smo posneli prvi akustični album Bosa dama. Takrat smo prebili led, saj je bil aktualen MTV unplugged. Pa smo rekli – dajmo to zdaj ponoviti!"