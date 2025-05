'SDS sebe razume kot revolucionarno stranko, ima program desne revolucije'

Kdo se bori za oblast in kdo za spremembe? Kontroverzna filozofinja Simone Weil je verjela, da je vsaka stranka totalitarna že v svojem zametku, saj je edini cilj političnih strank njihova lastna rast, rast brez vsake omejitve. V tokratnem podkastu po objavi merjenja utripa javnega mnenja, ki ga pripravlja Inštitut Mediana, smo analizirali predvsem sporočila s Festivala Svobode in s kongresa stranke SDS. Gosta sta bila sociolog in politični analitik dr. Gorazd Kovačič z ljubljanske Filozofske fakultete in politolog ter politični analitik dr. Marko Hočevar z ljubljanske Fakultete za družbene vede.

"Pomanjkanje vsebine in nejasna identiteta"

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je na Festivalu Svobode dejal, da so po treh letih še vedno na političnem parketu, "ker nismo šli po oblast, temveč po spremembo." Ob tem pa je poudaril, da meni, da je čas za drobljenje sil na levi sredini minil. Kovačič meni, da se je na Festivalu Svobode videlo "pomanjkanje vsebine in nejasnost identitete, kar se je odrazilo v raznolikosti sporočil festivala" in dodaja, da je takšna stranka "ranljiva za nove PR projekte, ki bi jo lahko izpodrinili tik pred parlamentarnimi volitvami."

Golob poziva k povezanosti koalicijskih partnerjev v zadnjem letu mandata, pa bo ta enotnost zdržala do volitev? Hočevar je spomnil, da je prav Golob z vstopom na politični parket na preteklih parlamentarnih volitvah razbil Koalicijo ustavnega loka – KUL in predvsem Socialnim demokratom onemogočil boljši rezultat. Meni, da so bile napetosti med Gibanjem Svobodo in Socialnimi demokrati prisotne že ob imenovanju nove vlade, vrhunec pa so dosegle ob aferi nakupa nove sodne stavbe na Litijski: "SD od takrat naprej čedalje bolj igra notranjo opozicijo, najbolj jasno se je to videlo pri nedavnem referendumu." Ob tem pa ne pričakuje, da bomo videli boj "vsak proti vsakemu."

"Cilj ustavne večine Janeza Janše ni uresničljiv"

Stranka SDS je na kongresu napovedala, da bo v prihodnjem mandatu potrebna "ustavna večina razuma". Hočevar poudarja, da "kolikor nas politična zgodovina zadnjih 35 let uči ... SDS si skoraj pod nobenim pogojem ne more zagotoviti oblast s 60 ali več poslanci v koaliciji. To je nemogoč cilj, ki pa ga nikakor ni za podcenjevati." Kovačič je izpostavil: "vladanje z odloki in vrsta politik je bila po mojem razumevanju velik protiustavni eksces. Napovedovanje, da njih ne zanima samo vodenje države in izvajanje nekega programa in politik, ampak hočejo tudi formalno preurediti ustavnopravno konstrukcijo te države, jaz razumem kot sporočilo, da SDS sebe razume kot revolucionarno stranko, torej, da je njen program program desne revolucije."

"Zaradi dogajanja v Gazi bodo imele evropske države moralnega mačka"