Se bo 'Mesija' priučil veščin vladanja ali bo Golobova Svoboda razpadla?

Iztočnica za pogovor je bila zadnja javnomnenjska anketa, ki so jo za našo medijsko hišo opravili na inštitutu Mediana. Pokazala je, da je predsednik vlade Robert Golob ustavil politični prosti pad. Lider opozicijske SDS Janez Janša pa postavlja rekord strankine podpore v tem mandatu. Pri tem je nekdanji poslanec in minister SDS napovedal usodne parlamentarne premike do konca aktualnega mandata.

"Svoboda bo razpadla, to moramo vnaprej vedeti. Del ljudi se bo preselil tudi k vaši SD, del k Levici in del k nepovezanim poslancem. Pričakujem, da bo podpora GS v neki točki padla pod SD," je ocenil Vinko Gorenak. Sogovornica Anja Kopač se glede na parlamentarna razmerja, kjer ima največja vladna stranka 40 poslancev, koalicija pa skupno 52 oziroma 53, s tem ni strinjala. "Jaz bo mogla temu ploskati, ampak sem realna. /.../ Slovenci so že večkrat izvolili 'Mesijo' in imajo potem velika pričakovanja do ljudi, ki so pogosto brez veščin vladanja. In aktualni oblasti se pozna, da so politični novinci."