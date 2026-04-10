Še vedno skupaj: Kaja je brez napake, nikoli nisem bil srečnejši

Ljubljana, 10. 04. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović E.M.
Karlo Godec in Kaja Casar

Ljubezen med Karlom in Kajo je še kako živa. Hrvat in Slovenka, ki sta se spoznala v šovu Sanjski moški Hrvaške, sta po Kreti skupen dom našla v Zagrebu, kjer sta pol leta po koncu snemanja že pozdravila prvega skupnega družinskega člana. Kako komentirata dramatično dogajanje v šovu? Zakaj je Karla Ivin buren odhod iz šova tako razburil in zakaj Kaja ne želi komentirati odnosa z Nušo, drugo Slovenko v šovu? Kaj na njuno zvezo, ki se je rodila v resničnostnem šovu, pravijo njuni družini in zakaj komaj čakata, da se predvajanje šova zaključi?

Srce Hrvata Karla Godca je v peti sezoni priljubljenega šova Sanjski moški Hrvaške osvojila Slovenka Kaja Casar. Kar je Karlu med snemanjem na Kreti obljubila, je tudi izpolnila in se preselila k njemu v Zagreb. Da se med zaljubljencema nekaj plete, je bilo znano od prvega hitrega zmenka na grški plaži. Je bila ljubezen med njima tista filmska, tista na prvi pogled?

"Skoraj," se je pošalil Hrvat. "Jaz sem ves čas govoril, da je (Kaja, op. a.) resnično brez napake. Ona je bila vedno tu zame. Ni ji bila pomembna zmaga. Nasprotno, enkrat sem jo stran od kamer vprašal: 'Kaj bi naredila, če ti jaz rečem, da greva ven iz šova?' Ona je samo rekla: 'Velja.' In to je bil tisti trenutek, ko sem se odločil, da imam vanjo popolno zaupanje, ker sem nekaj punc prav tako vprašal in nisem ravno dobil takega odgovora." Da je med njima nekaj večjega, je hitro občutila tudi Prekmurka.

FOTO: Aljoša Kravanja

V POPkastu sta spregovorila o svojem življenju v prestolnici južnih sosedov. Razkrila sta, kako težko je bilo pol leta skrivati njuno razmerje ter odgovorila na vroče vprašanje, zakaj Zagreb in ne Ljubljana. "Kar hitro sem se navadila na življenje v Zagrebu, čeprav ga za zdaj nisva zares mogla izživeti. Na začetku je bilo v redu, ker se še nisva dobro poznala, pa je bilo zanimivo: biti v stanovanju, igrati igrice, tudi monopoli sva igrala, dokler se nisva sprla," se je pošalila Kaja. A po dveh mesecih je postalo to preobremenjujoče in s Karlom sta odštevala dneve do konca oddaje, ko je tudi javnost izvedela dolgo varovano skrivnost - kdo zmaga in ali ljubezen traja tudi po tem, ko so se ugasnile kamere.

Zakaj Kaja in ne Helena?

V finalni epizodi oddaje sta se za Karlovo srce potegovali Kaja in Helena, ki jo je sanjski Karlo poznal že od prej - bila je favoritka mnogih gledalcev. Zakaj torej Kaja in ne Helena? "Heleni sem dal veliko več priložnosti. Tudi za kamero sva se imela dobro in lepo, ampak preprosto sem vedel, da to ni tisto pravo. Preprosto ni bila tip dekleta, s katerim bi se videl dolgoročno."

Čeprav je priznal, da je bila odločitev na koncu težka in da je z njo zelo prizadel Heleno, zanj ni bilo druge možnosti. "Kaja je popolna zame in jaz še nikoli nisem bil srečnejši," je povedal in dodal: "Zdaj se za naju šele začenja pravo življenje."

Kaj sta povedala o zakulisju oddaje - zakaj je Karla zmotilo pretirano prijateljevanje v letošnji sezoni in kaj je o napetem vzdušju in odnosih v vili povedala Kaja? Kako bosta nadaljevala razmerje zdaj, ko je javno? Zakaj se Karlo ni naučil slovenščine in kako je njun prvi skupni družinski član prejel ime? O tem in marsičem drugem je svežepečeni par odkrito spregovoril v POPkastu.

