Sebastian: Če bi lahko samo potoval, ne bi nikdar več plesal in pel

"Potovanja so moja prva ljubezen. Glasba in ples sta seveda veliki ljubezni, ampak to nekako povezuješ z obveznostmi, urniki, s službo v narekovajih, čeprav je to nekaj najlepšega na svetu, kar lahko počnem. Ampak, vedno se hecam, da če bi mi kdo danes rekel, da sem do konca življenja preskrbljen, da nimam finančnih skrbi, potem verjetno ne bi nikoli več zaplesal, nikoli več zapel in bi samo potoval. Grem stavit!" navdušeno pove slovenski glasbenik Sebastian, ki se ga vsi še kako dobro spomnimo po hitih Hočem to nazaj, En poljub, Napad in druge.

In javnost Sebastiana najbolje pozna kot glasbenika in izjemnega plesalca, ki s svojimi plesnimi gibi brez težav prevzame oder, je plesni inštruktor in po izobrazbi profesor angleškega jezika, velik ljubitelj potovanj. V POPkastu je spregovoril prav o tem. O svoji prvi ljubezni. O svojem hobiju, ki je postal tudi način življenja. O potovanjih. Koliko držav je že obiskal? 52!

"Karta za triinpetdeseto pa je že kupljena," pove z nasmehom do ušes in doda: "Naslednja destinacija je Japonska!"

Sebastian med naštevanjem držav pove, da je bil največkrat v Dubaju in doda, da ima to mesto v njegovem srcu prav poseben pomen. No, manj naklonjen pa je Albaniji, Škotski in Irski. Za prvo pravi, da bi jo moral še malo raziskati, da bi ga navdušila, za drugi dve pa pravi, da imata vremenske razmere, ki mu nikakor niso pogodu. "Zame so idealna potovanja tista, kjer je nad 25 stopinj Celzija, kjer je morje in sonce."