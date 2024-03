Selektor Murn: Roglič? Ni razloga za zaskrbljenost!

A niso zgolj omenjeni trije pustili vidnega pečata med svetovno elito. Luka Mezgec je v pripravi terena za ciljni sprint kolesarjev avstralske Jayco AlUle znova izjemen, tempo, ki ga je Domen Novak narekoval na toskanskih belih cestah, je po zmagi na ves glas hvalil najboljši kolesar na svetu, izvrstno pa se je v novem delovnem okolju znašel tudi Primož Roglič (Bora Hansgrohe), ki še nima etapne zmage, a je že dokazal, da se počasi približuje želeni formi, potrebni za vrhunec sezone, imenovan dirka po Franciji. "Ko prideš v novo ekipo, to pomeni, da je treba zgodbo sestavljati na novo. Pri Primožu ne vidim razloga za zaskrbljenost. Prvič – ta dirka letos je bila zaradi ekipnega kronometra specifična. Tam si je nabral velik zaostanek, saj so le še trije ostali v vožnji na klanec. Ostali so 'brdaši', torej brez kolesarja, ki bi lahko vlekel nato v cilj. Če se ne motim, je bil na vrhu klanca zaostanek zelo majhen, potem pa krepko čez minuto, " je v POPkastu dejal selektor slovenske reprezentance Uroš Murn , ki je prepričan, da bo imel na obeh reprezentančnih vrhuncih sezone, olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu, na voljo izvrstno razpoloženo ekipo.

Avtor 'team buildinga'

Že res, da so slovenski reprezentanti med sezono vsak v svojem klubu, a izven dirkanja so prijatelji, tisti, ki – če je le možnost – dirkajo skupaj. V sklopu priprav na reprezentančno poletje, ustvarjanje pozitivnega vzdušja, je bil prvi korak že narejen. Zanj je poskrbel prav selektor, ki je zbral fante, skupaj so odpeljali drzno vožnjo, po dirkanju pa so sedli za skupno mizo, se poveselili in tako že naredili osnovni načrt. "To je bila moja ideja, da bi fante skupaj dobil na neformalnem dogodku in tam smo naredili temelje za letošnjo sezono," je povedal slovenski selektor in dodal: "Rekli so, da se moramo dobiti vsako leto. Govorimo o kolesarjih, ki so med sabo veliki prijatelji, na dirkah pa dirkajo vsak za svojo ekipo in vsak ima svoje naloge."