Senidah: Moje prve kasete so bile Čuki, Simona Weiss in Guns'n'Roses

Na pogovor v studio POPkasta je prišla oblečena v usnjeno košarkarsko jakno z avtogramom Gorana Dragića. Svoje modne ambicije ji je že med odraščanjem omogočila uresničiti mama, ki je po hčerkinem navdihu zanjo šivala unikatne obleke. "Mama je bila zame vedno zgled in navdih. Kako se je obnašala, kako se je uredila, način, kako je govorila. Naučila me je tudi, kako biti pravi prijatelj – kar ti zaupajo, ostane pri tebi zaklenjeno", pravi Senidah.
Vajena je polnih koncertnih dvoran tako v Oslu, na Dunaju ali v Munchenu, konec leta pa jo čaka največji koncert dosedanje kariere doma. Nastopala je tudi že pred 40.000 glavo množico, pred koncerti pa pogosto sanja nenavadne sanje: "Vse je prazno, sicer pojem, a nikogar ni. Člani skupine gredo med tem kar na pavzo za cigaret – nore sanje!" razloži med smehom.
- FOTO: Damjan Žibert
Kako si razlaga bliskovit uspeh njene glasbe, kako pomembne so za njeno kariero številke in rekordi, ki jih ruši, ter kdo jo je med odraščanjem navdušil za plesanje črnogorske folklore pa v svežem POPkastu s Simonom Vadnjalom.
