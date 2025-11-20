Svetli način
POPKAST

Senidah: Moje prve kasete so bile Čuki, Simona Weiss in Guns'n'Roses

Ljubljana, 20. 11. 2025 07.00

Pevka Senidah je mednarodno najbolj priljubljena slovenska glasbena zvezda. Iz ljubljanskega Trnovega, kjer je odraščala, jo je po ustvarjanju s skupino Muff, samostojna glasbena pot v zadnjih letih ponesla na največje koncertne odre od Skandinavije do Balkana, nastopila je v ZDA in v Kanadi. Odre si deli z legendami, kot sta Dino Merlin in Lepa Brena, v širši regiji pa ji zaradi drznega modnega sloga delijo nagrade, njena podoba pa krasi naslovnice modnih revij.

Na pogovor v studio POPkasta je prišla oblečena v usnjeno košarkarsko jakno z avtogramom Gorana Dragića. Svoje modne ambicije ji je že med odraščanjem omogočila uresničiti mama, ki je po hčerkinem navdihu zanjo šivala unikatne obleke. "Mama je bila zame vedno zgled in navdih. Kako se je obnašala, kako se je uredila, način, kako je govorila. Naučila me je tudi, kako biti pravi prijatelj – kar ti zaupajo, ostane pri tebi zaklenjeno", pravi Senidah.

Vajena je polnih koncertnih dvoran tako v Oslu, na Dunaju ali v Munchenu, konec leta pa jo čaka največji koncert dosedanje kariere doma. Nastopala je tudi že pred 40.000 glavo množico, pred koncerti pa pogosto sanja nenavadne sanje: "Vse je prazno, sicer pojem, a nikogar ni. Člani skupine gredo med tem kar na pavzo za cigaret – nore sanje!" razloži med smehom.

Kako si razlaga bliskovit uspeh njene glasbe, kako pomembne so za njeno kariero številke in rekordi, ki jih ruši, ter kdo jo je med odraščanjem navdušil za plesanje črnogorske folklore pa v svežem POPkastu s Simonom Vadnjalom.

Senidah Muff Simon Vadnjal POPkast pevka diva balkan
