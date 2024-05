Skrivnostna Severa Gjurin spregovorila o svojem zasebnem življenju

Kako to, da Severa Gjurin ostaja tako skrivnostna? Pa nas 'poboža' ob vsaki skladbi, ki jo zapoje in jo vrtijo na radiu. Saj se spomnite O, Triglav, moj dom ob otvoritvi svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici, ko je zapela svoj del. Kdo od vas si ob tej pesmi ni rekel: "Joj, kako neverjeten glas ima!"

Pa bi ji pripisali, da je bil njen prvi nastop pravzaprav v punk bandu? In da je oboževala grunge? In ker se takšnega daru seveda ne zapravi, je gotovo obiskovala leta in leta glasbeno šolo, pa glasbeno akademijo? No, ni je. Je popoln samouk, njen talent in dar pa je brusil njen brat Gal in nato sodelovanje z izjemnimi slovenskimi glasbeniki.

A to ni le pogovor o njenem petju. Je mnogo več. Ker je to Severa dovolila. Razgovorila se je o svojem očetu, ki je igral Kekca, pa mami, ki je pri domačih pogovorih najbolj normalna, pravi. In izjemnem talentu svojega brata. Poročila se je. Ja, to ni ravno novica, ki bi jo kje prebrali že prej. Celo ime svoje male deklice je razkrila.