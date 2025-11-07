Svetli način
Slab dan Reala, obrambne težave Barce in izjemna zgodba Celja

Ljubljana, 07. 11. 2025 20.00 | Posodobljeno pred 10 minutami

Jan Lukač , Simon Valant , Anže Mlakar
POPkast smo začeli v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, v katerem je četrti krog prinesel veliko odličnih zadetkov, številne presenetljive rezultate in nekaj poškodb. Dotaknili smo se tudi Celja, ki po zmagi nad Legio v Konferenčni ligi ostaja stoodstotno, prav tako pa smo napovedali izide najzanimivejših tekem naslednjega kroga Lige prvakov – nekaj, pri čemer ta teden nismo bili najuspešnejši ...

popkast nogomet liga prvakov konferenčna liga celje
