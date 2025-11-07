Slab dan Reala, obrambne težave Barce in izjemna zgodba Celja

POPkast smo začeli v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, v katerem je četrti krog prinesel veliko odličnih zadetkov, številne presenetljive rezultate in nekaj poškodb. Dotaknili smo se tudi Celja, ki po zmagi nad Legio v Konferenčni ligi ostaja stoodstotno, prav tako pa smo napovedali izide najzanimivejših tekem naslednjega kroga Lige prvakov – nekaj, pri čemer ta teden nismo bili najuspešnejši ...