Svetli način
Nogomet

Slot utišal kritike, Realovi nogometaši v bran trenerju

Ljubljana , 12. 12. 2025 19.45 | Posodobljeno pred 29 minutami

Jan Lukač , Simon Valant , Jakob Batič
Šesti krog Lige prvakov je prinesel spektakla v Milanu in Madridu. Liverpool je na Giuseppe Meazzi prekinil niz slabih rezultatov in z minimalno zmago premagal Inter. Dan kasneje je Manchester City prav tako v gosteh ugnal madridski Real, ki se mu je poznala odsotnost Kyliana Mbappeja. Vso dogajanje smo pokomentirali v novi epizodi POPkasta, kjer smo se dotaknili tudi nastopa Celjanov v Konferenčni ligi. Grofje so v četrtek visoko izgubili proti Rijeki (0:3), a imajo še vedno vse v svojih nogah.

dinozaver79
12. 12. 2025 20.28
+1
Alonso se bo obdrzal
