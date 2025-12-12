Slot utišal kritike, Realovi nogometaši v bran trenerju

Šesti krog Lige prvakov je prinesel spektakla v Milanu in Madridu. Liverpool je na Giuseppe Meazzi prekinil niz slabih rezultatov in z minimalno zmago premagal Inter. Dan kasneje je Manchester City prav tako v gosteh ugnal madridski Real, ki se mu je poznala odsotnost Kyliana Mbappeja. Vso dogajanje smo pokomentirali v novi epizodi POPkasta, kjer smo se dotaknili tudi nastopa Celjanov v Konferenčni ligi. Grofje so v četrtek visoko izgubili proti Rijeki (0:3), a imajo še vedno vse v svojih nogah.