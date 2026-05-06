Slovenci kuhali na olimpijskih igrah: kako je družina Jezeršek prišla do svetovnega vrha

Trbovlje, 06. 05. 2026 19.00

zgodbe akrobatov

V tokratnem podkastu Zgodbe Akrobatov je bil gost Luka Jezeršek. Iz garaže do olimpijskih iger – zgodba družine Jezeršek je ena tistih, ki presega kulinariko. Danes kuhajo za najzahtevnejše goste na največjih svetovnih dogodkih, a njihov uspeh ni zgrajen le na hrani, temveč na organizaciji, natančnosti in sposobnosti, da iz vsakega dogodka ustvarijo doživetje.

Preboj na olimpijske igre

Družina Jezeršek je sodelovala na zimskih olimpijskih igrah v Italiji, kjer so skrbeli za VIP-goste na več prizoriščih. Gre za enega najzahtevnejših projektov v njihovi zgodovini, ki zahteva popolno usklajenost ekipe, logistike in izvedbe.

- delovali so na 16 lokacijah

- sodelovalo je približno 160 članov ekipe

- skrbeli so za najzahtevnejše goste

'Hrana predstavlja približno 20 do 25 odstotkov. Vse ostalo je logistika, organizacija in izvedba,' pojasnjuje Luka Jezeršek.

Začetki: garaža in kuhan piščanec

Zgodba se je začela zelo skromno: domača garaža, kuhan piščanec in krompirjeva solata in dostava v lokalna podjetja. Iz tega so postopno razvili podjetje, ki danes deluje na mednarodni ravni.

Luka Jezeršek

Prodor v tujino

Slovenski trg je sčasoma postal premajhen za njihove ambicije, zato so začeli pogled usmerjati čez meje. Preboj ni prišel čez noč – gradili so ga s referencami, sodelovanji in dokazovanjem na velikih dogodkih.

Ključni moment je bil vstop v projekte, kjer so morali dokazati, da lahko delujejo na najvišjem mednarodnem nivoju.

Štirje bratje in MasterChef

Podjetje vodijo štirje bratje, ki so si med seboj razdelili odgovornosti in področja dela.

Družinska dinamika je njihova prednost – a le zato, ker temelji na jasnih pravilih in profesionalnem odnosu.

Luka Jezeršek pa je širši javnosti znan tudi kot sodnik v oddaji MasterChef, kar podjetju prinaša dodatno prepoznavnost.

Gost ne pride več zaradi hrane

Največja sprememba v industriji: 'Gost danes ne pride, ker je lačen – pride po doživetje.' 

To potrjujejo tudi projekti, kot je:

- večerja na zajli na Krvavcu

- več tisoč obiskovalcev in dolge čakalne liste

Plani za prihodnost: Ostati med najboljšimi

Na vprašanje, kam naprej, Luka odgovarja iskreno:

'Nimamo še jasnega odgovora. Vemo pa, da želimo ostati gostinsko podjetje in razvijati vrhunske zgodbe z dodano vrednostjo.'

MLADI AKROBAT: Grega Ivančič, Glowen

V tokratni epizodi je mladi akrobat Grega Ivančič, ki je kot mladi podjetnik svojo zgodbo začel v garaži, kjer je leta 2018 razvil prvo inovativno peč za pico. 
Njegov izdelek je hitro našel pot do uporabnikov – najprej v food trucku, nato pa se je zaradi velikega zanimanja razvila tudi proizvodnja. Danes Glowen raste na evropskem trgu in dokazuje, da lahko iz majhne ideje nastane globalno prepoznaven produkt.

Vse podkaste objavljamo tudi na POPolnem kanalu na YouTubu in spletni strani 24ur.com ter na pretočnih platformah Spotify in Apple Podcasts.

Več Zgodb akrobatov najdete na: https://katapult.si/zgodbe-akrobatov

Več o Mestu Akrobatov pa na: https://mestoakrobatov.si

