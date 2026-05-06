Slovenci kuhali na olimpijskih igrah: kako je družina Jezeršek prišla do svetovnega vrha

Preboj na olimpijske igre
Družina Jezeršek je sodelovala na zimskih olimpijskih igrah v Italiji, kjer so skrbeli za VIP-goste na več prizoriščih. Gre za enega najzahtevnejših projektov v njihovi zgodovini, ki zahteva popolno usklajenost ekipe, logistike in izvedbe.
- delovali so na 16 lokacijah
- sodelovalo je približno 160 članov ekipe
- skrbeli so za najzahtevnejše goste
'Hrana predstavlja približno 20 do 25 odstotkov. Vse ostalo je logistika, organizacija in izvedba,' pojasnjuje Luka Jezeršek.
Začetki: garaža in kuhan piščanec
Zgodba se je začela zelo skromno: domača garaža, kuhan piščanec in krompirjeva solata in dostava v lokalna podjetja. Iz tega so postopno razvili podjetje, ki danes deluje na mednarodni ravni.
Prodor v tujino
Slovenski trg je sčasoma postal premajhen za njihove ambicije, zato so začeli pogled usmerjati čez meje. Preboj ni prišel čez noč – gradili so ga s referencami, sodelovanji in dokazovanjem na velikih dogodkih.
Ključni moment je bil vstop v projekte, kjer so morali dokazati, da lahko delujejo na najvišjem mednarodnem nivoju.
Štirje bratje in MasterChef
Podjetje vodijo štirje bratje, ki so si med seboj razdelili odgovornosti in področja dela.
Družinska dinamika je njihova prednost – a le zato, ker temelji na jasnih pravilih in profesionalnem odnosu.
Luka Jezeršek pa je širši javnosti znan tudi kot sodnik v oddaji MasterChef, kar podjetju prinaša dodatno prepoznavnost.
Gost ne pride več zaradi hrane
Največja sprememba v industriji: 'Gost danes ne pride, ker je lačen – pride po doživetje.'
To potrjujejo tudi projekti, kot je:
- večerja na zajli na Krvavcu
- več tisoč obiskovalcev in dolge čakalne liste
Plani za prihodnost: Ostati med najboljšimi
Na vprašanje, kam naprej, Luka odgovarja iskreno:
'Nimamo še jasnega odgovora. Vemo pa, da želimo ostati gostinsko podjetje in razvijati vrhunske zgodbe z dodano vrednostjo.'
