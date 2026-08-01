Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Politika Gospodarstvo Šport Zabava Ostalo
Voyo.si
POPKAST

'Slovenci vedno godrnjamo, tudi če ni razloga za to'

Ljubljana , 01. 08. 2026 10.23 pred 31 minutami 3 min branja 9

Avtor:
Alenka Arko
POPkast z Renato Salecl

Renata Salecl je prav gotovo med tistimi redkimi Slovenci ali Slovenkami, ki so izjemno cenjeni in spoštovani v tujini. Filozofinja, sociologinja, raziskovalka na Inštititu za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Predava in je predavala tudi na tujih univerzah. Je predsednica Komisije za človekove pravice pri slovenski Akademiji znanosti in umetnosti, katere redna članica je.

Njene knjige so v tujini prave uspešnice, doslej je bila prevedena v 20 jezikov, posebej prevoda v turščino in španščino sta bila zelo odmevna in špansko mesto Oviedo je inspiracijo za svojo prijavo za mesto kulture 2031 poiskalo v njeni knjigi Čas grobosti. Kandidaturi so dali naslov Amabilida, v prevodu prijaznost

Letos knjiga Strast do nevednosti dobi prevode še v Iraku in to v kurdski jezik, v arabščino v Egiptu in azerbajdžanščino.

Renata Salecl je ves čas na poti, in to v njenem primeru res ni samo fraza, je pa vmes našla čas, da se je, v julijski vročini odzvala našemu vabilu za Popkast.

Zakaj ne govorimo o vzrokih za hudo vročino?

Kako lahko strast do nevednosti povežemo z novim vročinskim valom? Zakaj ljudje, kljub dokazom nočemo verjeti znanosti, ampak raje politikom, ki zanikajo, da je človek sam odgovoren za naraščanje temperatur?

POPkast z Renato Salecl
POPkast z Renato Salecl
FOTO: Luka Kotnik

Zakaj neznanje pridobiva na moči? Ob največjem izbruhu primerov otrok obolelih za ošpicami v ZDA, denimo predsednik Trump še kar vztraja in nasprotuje cepljenju.

Zakaj se, ko nam grozijo globalne epidemije nalezljivih bolezni, zmanjšujejo sredstva za njihovo obvladovanje in odpuščajo ljudi, ki so se sposobni spopasti z obvladovanjem takšnih bolezni?

So mladi vedno bolj "neumni"?

Tehno milijarderji iz Silicijeve doline svojim otrokom prav gotovo ne bodo najprej potisnili v roke pametni telefon ali računalnik, dovolili, da se igrajo z umetno inteligenco. Sami šolajo otroke drugače, tudi z ročnimi spretnostmi in tako naprej. Kaj pomeni za odraščajočo generacijo, da ure in ure bulji v telefone, kaj pomenijo prepovedi. Renata Salecl govori tudi o tem, kaj ji pripovedujejo znanci iz Avstralije, ki je prva prepovedala uporabo pametnih telefonov v šolah.

Mlade fante na spletu učijo naj ne bodo lenuhi in debeluhi na kavču

Mladi se bolj zanimajo za politiko, vendar v precejšnji meri za skrajno desno, čeprav se tudi to, kot pravi Salecl, recimo v ZDA, že spreminja

Kakšen je pomen spletnih gurujev, kot so Andrew Tate in tudi drugi?

Je danes na svetu manj empatije? Kako se to kaže v odnosu denimo do Gaze in Zahodnega brega?

Vzpon socialističnih demokratov

Grobosti nasploh je veliko in je vedno bila, problem pa je, če dobiva spodbudo tudi s političnih vrhov.

Kakšna pa je še v resnici ZDA podpora Donaldu Trumpu?

Alenka Arko
Alenka Arko
FOTO: Luka Kotnik

Kaj pomeni vzpon tako imenovanih socialističnih demokratov in kako je uspel newyorški župan Zohran Mamdani. Kaj pomeni levi populizem? Zakaj so skrajno desne stranke tako uspešne pri nagovarjanju čustev ljud?. Zakaj algoritmi nagrajujejo jezo, grobost. Kakšen bi bil lahko levi populizem?

Kako nevarni so tehno milijarderji, kot je Elon Musk, v navezi s politiko?

Gre tudi Slovenija po poti držav, ki bodo razgradile javno zdravstvo, šolstvo, ne nazadnje demokracijo?

Odbor, ki je pred skoraj 40 leti branil Janeza Janšo

Gre Slovenija po poti Madžarske pod Orbanom in drugih držav, ki gredo po poti razgradnje pridobitev socialne države in po poti avtokratske vladavine?

Kaj pomeni, da se je po 38 letih reaktiviral Odbor za varstvo človekovih pravic. Ustanovljen v podoru Janezu Janši, danes pa gre nekako v bran pred njim. Kako pomembna je civilna družba, lahko zdrži vse pritiske?

Tisti, ki hočejo tudi vesolje samo zase

In še nekaj o vesolju. Renata Salecl skupaj s Shono Illingworth vodi Airspace tribunal, pobudo naj bi predstavili tudi letos na zasedanju Odbora za človekove pravice pri ZN v Ženevi.

Kaj vse se dogaja na nebu nad nami in kaj od tega nam bo povzročilo še dodatne bojazni, ki se jih zdaj premalo zavedamo?

Več v pogovoru v Popkastu z Renato Salecl!

popkast renata salecl
Cekin.si Slovenka, ki je že med študijem sodelovala z največjimi multinacionalkami
24ur.com Prvi doktorat znanosti na slovenskih tleh si je prislužila ženska
24ur.com 'Slovo Mance Košir pomeni velikansko izgubo za celotno slovensko kulturo'
24ur.com Kateri slovenski raziskovalci so med najboljšimi v regiji?
24ur.com Soprogi Izetbegovića odvzeli naziv profesorice na sarajevski univerzi
24ur.com Zdravniki iz tujine: Problem predstavlja izpit iz slovenščine
24ur.com Kandidat za viceguvernerja: Nikoli nisem deloval politično, vedno strokovno
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Antena
01. 08. 2026 10.53
Vsaka skrajnost je škodljiva. Tako desna kot leva. Vendar poodarjate samo desno. To zopet ni prav.
Odgovori
-1
0 1
juventina10
01. 08. 2026 10.50
ker drugi narodi ne godrnjajo,so s takimi neodgovornimi politki srečni?izjema morda norveška in finska.demokracijo sesuvajo od nas izvoljeni politiki,levi ali desni.spreminjajo tudi kapitalizem v na pol sužnjelastništvo.ko država piše zakone,da neki mijič,pa ni edini,ne odstopi,ko be plačuje davkov ta isti državi,katera ga ščiti,ko delavci nimajo denarja,da plačujejo kredite in ostale stvari.ko je treba vsako leto zbirati denar za mirje,šolske potrebščine,decembrske dnevne akcije za darila otrokom,je s tako državo hudo narobe in mi bi morali biti tiho in ne jamrati.gispa,s spoštovanjem do vaše izobrazbe,življenje je trdo in s poleni pod nogami.
Odgovori
+2
2 0
mentorhercul
01. 08. 2026 10.43
A ne kar nekam počez, če godrnjamo potem sigurno je neki razlog!
Odgovori
+0
1 1
Letnik 1964
01. 08. 2026 10.42
,,jamrajo,, tisti ki imajo in jin ne bi bilo treba, oni ki nimajo so tiho ker jih je sram čeprav delajo, delamo ampak svtemi prihodki ,, nikamor ne prideš,,
Odgovori
+2
2 0
Deep1
01. 08. 2026 10.38
»Smo narod godrnjačev.« 💪💪
Odgovori
+0
1 1
Verus
01. 08. 2026 10.35
No, pa poglejmo: prepovedali smo petarde, ampak predelano in zakonsko nedopustno vozilo strelja cela dneve in noči po spalnih naseljih, ker psihopat ne razume, da moti tudi novorojenčke, starejše, ljudi, ki delajo nočne itd. Plačujemo DVE zdravstveni zavarovanji mesečno, storitve pogosto pridejo letno ali celo na več let. DOBESEDNO 2x neto plače plača delodajalec državi, ki potem delež nameni delavcu. Plačamo davek pri nakupu že obdavčene reči z že obdavčenim denarjem. Sprejeti moramo vse norosti sodobne družbe, stališča ne moremo izraziti niti za olajšanje, kaj šele za ersno kritiko. Otroci nenormalni, odrasli koruptivni in pokvarjeni, policija nesposobna, uradi disfunkcionalni... Kaj "ti" misliš? Res ni razlogov za godrnanje?
Odgovori
+6
6 0
Verus
01. 08. 2026 10.40
dajmo še malo, mogoče najdemo razlog: lažna "povprečna" plača, lažna "prosta delovna mesta", lažne analize in javnomnenjske raziskave, lažna cepiva, lažne bolezni, izmišljene okoliščine, večno zamašene avtoceste, plačljiv vsak pedenj za parking, zblaznele osebe v političnem vrhu, nestabilna razmerja, nestabilni posamezniki, uničenje (lastne) kulturne dediščine, hipe-inflacija, hiper uvažanje povsem nekompatibilnih religij (narodov), uničenje zgodovine ...
Odgovori
+5
5 0
Letnik 1964
01. 08. 2026 10.43
👍
Odgovori
+1
1 0
mentorhercul
01. 08. 2026 10.46
No pa davek na nepremičnine, smo kaznovani ker smo varčevali in gradili, plačali davke pri nakupu materijala, no sedaj ti pa ocenijo kakšna so okna in ploščice in ti vpilijo davek..................
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Đoković presenetil starše: "Svojega otroka nikoli ne bi silil v to"
Zakaj so otroci, rojeni v znamenju leva, tako posebni?
Zakaj so otroci, rojeni v znamenju leva, tako posebni?
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Ljubezen z bratrancem pretresla družino: zvezdnica z njim celo dobila sina
Ljubezen z bratrancem pretresla družino: zvezdnica z njim celo dobila sina
zadovoljna
Portal
Za njuno ljubezen so navijali vsi, zdaj sta se dokončno razšla
Dnevni horoskop: Eno znamenja danes čaka sreča v ljubezni
Dnevni horoskop: Eno znamenja danes čaka sreča v ljubezni
Poletna težava, s katero se sooča skoraj vsaka ženska
Poletna težava, s katero se sooča skoraj vsaka ženska
Poletni čevlji, v katerih se stopala ne potijo
Poletni čevlji, v katerih se stopala ne potijo
vizita
Portal
Vročinski val lahko pusti posledice še tedne: na te znake večina ni pozorna
Pijače, ki dehidracijo poslabšajo: previdno pri izbiri
Pijače, ki dehidracijo poslabšajo: previdno pri izbiri
Velikokrat mislimo, da je to normalno, telo pa nam morda sporoča nekaj drugega
Velikokrat mislimo, da je to normalno, telo pa nam morda sporoča nekaj drugega
Kaj je disociacija? Ko se um odklopi od sebe in okolice
Kaj je disociacija? Ko se um odklopi od sebe in okolice
cekin
Portal
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
Po smrti staršev odprl predal, ki ga nihče ni pogledal desetletja - to mu je prineslo 110.000 evrov
Po smrti staršev odprl predal, ki ga nihče ni pogledal desetletja - to mu je prineslo 110.000 evrov
Kruta realnost srednjega razreda: tudi dobra plača ni več dovolj za nakup doma
Kruta realnost srednjega razreda: tudi dobra plača ni več dovolj za nakup doma
Vikend trend med zaposlenimi - in ne, to ni lenoba
Vikend trend med zaposlenimi - in ne, to ni lenoba
moskisvet
Portal
Tako je danes videti vroča Yvette iz Alo, Alo
Vas pred spanjem nenadoma strese? Najverjetneje gre za ta pojav
Vas pred spanjem nenadoma strese? Najverjetneje gre za ta pojav
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Najnevarnejša vožnja z vlakom na svetu? Izkušeni popotnik noč preživel na kupu železove rude
Najnevarnejša vožnja z vlakom na svetu? Izkušeni popotnik noč preživel na kupu železove rude
dominvrt
Portal
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
Čudoviti svet paličnjakov: Vaši novi tihi hišni prijatelji
Čudoviti svet paličnjakov: Vaši novi tihi hišni prijatelji
Preden vzamete škarje v roke, preverite, katerih rastlin poleti ne smete obrezovati
Preden vzamete škarje v roke, preverite, katerih rastlin poleti ne smete obrezovati
Če imate poln vrt bučk, morate poznati ta preprost trik za shranjevanje
Če imate poln vrt bučk, morate poznati ta preprost trik za shranjevanje
okusno
Portal
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Zamrzovanje paradižnika? Rezultat vas lahko močno preseneti
Zamrzovanje paradižnika? Rezultat vas lahko močno preseneti
voyo
Portal
Moj prijatelj pingvin
IQ 160
IQ 160
Shrek za vedno
Shrek za vedno
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881