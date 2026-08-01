'Slovenci vedno godrnjamo, tudi če ni razloga za to'

Njene knjige so v tujini prave uspešnice, doslej je bila prevedena v 20 jezikov, posebej prevoda v turščino in španščino sta bila zelo odmevna in špansko mesto Oviedo je inspiracijo za svojo prijavo za mesto kulture 2031 poiskalo v njeni knjigi Čas grobosti. Kandidaturi so dali naslov Amabilida, v prevodu prijaznost Letos knjiga Strast do nevednosti dobi prevode še v Iraku in to v kurdski jezik, v arabščino v Egiptu in azerbajdžanščino. Renata Salecl je ves čas na poti, in to v njenem primeru res ni samo fraza, je pa vmes našla čas, da se je, v julijski vročini odzvala našemu vabilu za Popkast.

Zakaj ne govorimo o vzrokih za hudo vročino?

Kako lahko strast do nevednosti povežemo z novim vročinskim valom? Zakaj ljudje, kljub dokazom nočemo verjeti znanosti, ampak raje politikom, ki zanikajo, da je človek sam odgovoren za naraščanje temperatur?

POPkast z Renato Salecl FOTO: Luka Kotnik

Zakaj neznanje pridobiva na moči? Ob največjem izbruhu primerov otrok obolelih za ošpicami v ZDA, denimo predsednik Trump še kar vztraja in nasprotuje cepljenju. Zakaj se, ko nam grozijo globalne epidemije nalezljivih bolezni, zmanjšujejo sredstva za njihovo obvladovanje in odpuščajo ljudi, ki so se sposobni spopasti z obvladovanjem takšnih bolezni?

So mladi vedno bolj "neumni"?

Tehno milijarderji iz Silicijeve doline svojim otrokom prav gotovo ne bodo najprej potisnili v roke pametni telefon ali računalnik, dovolili, da se igrajo z umetno inteligenco. Sami šolajo otroke drugače, tudi z ročnimi spretnostmi in tako naprej. Kaj pomeni za odraščajočo generacijo, da ure in ure bulji v telefone, kaj pomenijo prepovedi. Renata Salecl govori tudi o tem, kaj ji pripovedujejo znanci iz Avstralije, ki je prva prepovedala uporabo pametnih telefonov v šolah.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right POPkast z Renato Salecl Luka Kotnik

POPkast z Renato Salecl Luka Kotnik

POPkast z Renato Salecl Luka Kotnik





Mlade fante na spletu učijo naj ne bodo lenuhi in debeluhi na kavču

Mladi se bolj zanimajo za politiko, vendar v precejšnji meri za skrajno desno, čeprav se tudi to, kot pravi Salecl, recimo v ZDA, že spreminja Kakšen je pomen spletnih gurujev, kot so Andrew Tate in tudi drugi? Je danes na svetu manj empatije? Kako se to kaže v odnosu denimo do Gaze in Zahodnega brega?

Vzpon socialističnih demokratov

Grobosti nasploh je veliko in je vedno bila, problem pa je, če dobiva spodbudo tudi s političnih vrhov. Kakšna pa je še v resnici ZDA podpora Donaldu Trumpu?

Alenka Arko FOTO: Luka Kotnik

Kaj pomeni vzpon tako imenovanih socialističnih demokratov in kako je uspel newyorški župan Zohran Mamdani. Kaj pomeni levi populizem? Zakaj so skrajno desne stranke tako uspešne pri nagovarjanju čustev ljud?. Zakaj algoritmi nagrajujejo jezo, grobost. Kakšen bi bil lahko levi populizem? Kako nevarni so tehno milijarderji, kot je Elon Musk, v navezi s politiko? Gre tudi Slovenija po poti držav, ki bodo razgradile javno zdravstvo, šolstvo, ne nazadnje demokracijo?

Odbor, ki je pred skoraj 40 leti branil Janeza Janšo

Gre Slovenija po poti Madžarske pod Orbanom in drugih držav, ki gredo po poti razgradnje pridobitev socialne države in po poti avtokratske vladavine? Kaj pomeni, da se je po 38 letih reaktiviral Odbor za varstvo človekovih pravic. Ustanovljen v podoru Janezu Janši, danes pa gre nekako v bran pred njim. Kako pomembna je civilna družba, lahko zdrži vse pritiske?

Tisti, ki hočejo tudi vesolje samo zase