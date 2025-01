Slovenija v športu dela čudeže, glede na okoliščine v katerih ustvarja

Zmage proti Kubi, Zelenortskim otokom in Argentini ne morejo zamegliti razpleta dvobojev z Islandijo in Egiptom. " Imel sem občutek, da so igralci v mislih malce preskakovali ovire, bili prepričani, da jim Islandija ne bo povzročala toliko težav, kot jim jih je. Kot bi v glavi imeli Egipt in Hrvaško, izhodišče za četrtfinale, " je v POPkastu razmišljal Branko Tamše , ki je mnoge od slovenskih reprezentantov treniral v klubu, jih analiziral, pozna njihove sposobnosti, ve česa so sposobni. Luka Žviže j, ki se je z mesta pomočnika selektorja slovenske reprezentance poslovil po koncu olimpijskih iger, dodaja, da enostavno igra ni stekla. Natančnih razlogov ne pozna, a jasno je, da na odločilnih tekmah vsako napako drago plačaš. Kot Slovenija. " Nismo bili pravi, stvari niso potekale, kot bi si želeli. Ne vem, kje je razlog. Dogajale so se stvari, ki se takim igralcem ne dogajajo v tolikšni meri, " je dodal Žvižej.

Pomladitev in menjava selektorja?

Da je bil po koncu olimpijskih iger, 4. mestu na turnirju v Parizu čas za menjavo generacije, je le ena od idej, ki je zrasla v rokometnih krogih po koncu obdobja, v katerem so številni reprezentanti dočakali vrhunec kariere v izbrani vrsti. Zgodilo se ni nič. Mnogi so pričakovali, da bo 4. mesto na olimpijskem turnirju pomenilo žarek upanja za lepši jutri, za stabilizacijo rokometa, kot panoge, a zgodile so se nepričakovane spremembe. "V Sloveniji, kar zadeva trenerski poklic, govorimo o entuzijazmu. Nihče ni ... to je daleč od profesionalca. To delajo tisti, ki imajo to radi," je realno situacijo ocenil zmagovalec Lige prvakov z Barcelono in se dotaknil velike pomanjkljivosti: "Če se dotaknemo mladih. Reprezentanci, kot sta Egipt, ali pa Portugalska, ko sem delal skavting za Celje, so te reprezentance osvajale medalje."