Slovenska bodybuilderka Sara Milič: Bodybuilding je v resnici zelo ženstven šport

V naš studio je prišla z bleščečo krono, ki jo nosijo zmagovalke lepotnih tekmovanj, s sabo pa je prinesla tudi ogromne in silno težke medalje. Sara Milič je namreč misica, a ne takšne vrste misica, na katero najprej pomislimo. Je bodybuilderka, a kot večkrat poudari, ljudje prav ob omembi tega športa pravzaprav ne razumejo, da gre za mešanico z manekenstvom. Od kod ljubezen do bodybuildinga, kakšen je njen vsakdan in zakaj ji včasih tudi njen fant uredi pričesko ali jo naliči, je zaupala v POPkastu.

Sara Milič je misica, a nekoliko netipična. Kot zmagovalka tekmovanja, na katerem se je med drugim ocenjevala tudi lepota, je namreč osvojila krono najboljše. Zmagala je na bodybuilding tekmovanju in tako postala prva profesionalna bodybuilderka v wellness kategoriji. Zakaj tovrstna tekmovanja opisuje kot lepotna, kako pomemben je videz in kakšno je njeno vsakdanje življenje, odkar se ukvarja s tem športom?

'Ljubezen do tega športa sem razvila zaradi moje ljubezni – mojega fanta' Sara je že od nekdaj velika športna navdušenka, a kot mlajša je bila plesalka. Na fakulteti se je začela ljubiteljsko ukvarjati s fitnesom, potem pa je spoznala Tima. A skupaj z njim ni prišla le partnerska ljubezen, temveč je Sara razvila tudi ljubezen do bodybuildinga. "Sprva sem spremljala njegove priprave na tekmovanje samo kot opazovalka. Ko sem videla, kako je to videti v živo, pa sem si želela tudi sama to poskusiti," je zaupala.

Sara Milič je bila gostja novega POPkasta. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Specifičen način življenja, pri katerem je lažje, če te podpira partner Ko je Timu povedala, da si želi tudi sama stopiti na oder kot bodybuilderka, je bil navdušen. "To je nek specifičen način življenja, zelo strikten in poseben. Vedno pravim, da je lažje, ker sva oba v tem. Nekateri pravijo, da je lažje, če je samo en, a sama mislim, da je zato, ker oba to delava, še lepše," je prepričana simpatična Primorka. Kako pa so reagirali njeni domači? "Pri nas je to še vedno tabu tema in sprva so mi rekli, da to ni za ženske. A v resnici je to zelo ženstven šport. Na začetku je bil odpor, zdaj pa so sprejeli," je razkrila.

Več faz priprav na tekmovanje, točno določen jedilnik in redni treningi Njeno telo je natrenirano do popolnosti, za to pa je pomembno zelo disciplinirano življenje."V prvi fazi, ko pridobivaš na mišični masi, ješ šest obrokov na dan, ki so enako veliki. Želiš si namreč pridobiti na masi, a obenem ne na maščobi. V drugi fazi so obroki precej manjši, najbolj se zmanjša vsebnost ogljikovih hidratov," je zaupala. Ko se pripravlja na tekmovanje, ni nobenih sladkih pregreh, niti koščka čokolade. "Tistega, česar ni na jedilniku, ne smem pojesti," je povedala. Po tekmi pa zelo hitro dobi nazaj tudi maščobo in kilograme. Treningi načeloma ostanejo enaki ne glede na obdobje, v katerem je, se pa seveda nekoliko prilagodijo glede na to, kako blizu je tekma.