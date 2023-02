Slovenski frizer: Drama z Britney Spears v zaodrju je bila samoumevna

Loui Ferry, ki prihaja iz Kidričevega, se je nedavno odzval na povabilo samega Giorgia Armanija in odšel v Pariz, kjer je sodeloval na njegovi modni reviji, a pravi, da je to uspeh, ki se ni zgodil čez noč: "Pri 18 sem začel to svetovno pot. Preselil sem se v London, začel delati na tednih mode, od tam naprej pa se je stvar začela vzpenjati navzgor. Tedne modne sem delal po vsem svetu, v vseh štirih največjih prestolnicah. Nato se preseliš v Ameriko in si malo tukaj, malo tam. To je zgodovina zelo na hitro – da te povabi Armani, je deset let odrekanj in dela, da se to zgodi in je videti tako lepo, kot je na fotografiji."

'Ko v studio stopi Oprah, vse utihne'

V svoji karieri je sodeloval s številnimi znanimi imeni, kot je Oprah Winfrey, za katero pravi, da je zelo natančna oseba, ki točno ve, kaj hoče. "Ko stopi v studio, s šestimi res ogromnimi varnostniki, studio kar ugasne. Vse utihne," se spominja dela s kraljico pogovornih oddaj, medtem ko je imel z Britney Spears precej drugačno izkušnjo. V zaodrju je namreč povzročila nekaj drame, zahtevna pa je bila tudi pri količini podaljškov, ki jih želi imeti: "V primeru, da bi za stranko potreboval en paket podaljškov, potrebuješ zanjo tri. Notri je toliko las. Tudi, ko ji daš dva paketa: 'Ni dovolj, želim več las.'" Pravi, da se pri delu na status svojih strank sicer ne ozira: "Vsak človek ima neko službo – ta služba te naredi slavnega ali ne. Ker je nekdo slaven, jaz zaradi tega nimam strahu, ampak s svojimi očmi gledam na to tako, da je človek človek. Službo imam tako, ti pa tako. Kdo si, me bolj zanima po karakterju, ne pa to, kaj počneš in koliko milijonov sledilcev imaš na Instagramu."