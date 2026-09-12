POPKAST
Slovenski MMA potrebuje zmago Fabjana
Pred nami je borilni spektakel FNC 33 v Zagrebu. Slovenska borilna javnost bo pesti stiskala predvsem za Mirana Fabjana, ki mu bo nasproti stal Ivan Erslan. Skupaj z našim strokovnim sodelavcem Bojanom Kosednarjem - Želvo smo v najnovejšem POPkastu razpravljali o borilnem večeru v hrvaški prestolnici. Ugotovili smo, da zmaga Fabjana ni zgolj zaželena, temveč nujna.
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