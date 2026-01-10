Slovenski vratar, ki blesti (tudi) pred nasprotnikovimi vrati

Pred šestimi leti je Slovenija v skupini s Srbijo in Italijo napredovala v četrtfinale, kjer je bila boljša Rusija. Uvrstitev med osem najboljših je tudi tokrat glavni cilj slovenske izbrane vrste, ki bo znova računala na izjemno podporo s tribun. Kot vse kaže, bodo Stožice za prvi obračun proti Španiji 23. januarja razprodane. "Vsakič, ko pomislim na to, me kar zmrazi," se je velikega pričakovanja pred turnirjem dotaknil Nejc Berzelak in dodal: "Upam, da bodo Stožice razprodane in bodo naš šesti igralec. Komaj čakam." Nato Slovenijo čakata obračuna z Belgijo in Belorusijo, ki bosta po napovedih odločala o potniku v četrtfinale, kamor vodita prvi dve mesti. "Belgijci so tehnično izredno dobra ekipa, Belorusi pa so zelo hitri. Verjetno bomo imeli več žoge, v napadu bomo morali pokazati kakovost, ampak s pomočjo publike lahko pridemo do dveh zmag," verjame Berzelak.

Proti Špancem ponoviti mojstrsko predstavo Damirja Puškarja

Veliko o dometu slovenske reprezentance bo povedala že prva tekma proti Špancem, sedemkratnim evropskim prvakom, ki tudi tokrat sodijo med favorite. Berzelak se rad spominja famoznega obračuna iz dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2016, ko je Slovenija na prvi tekmi pripravila presenečenje in slavila z 1:0. Takrat je blestel njegov predhodnik v golu Damir Puškar, ki je bil nerešljiva uganka za zvezdniške Špance. "Če bi ponovili takšno predstavo, bi takoj podpisal," je nadaljeval Berzelak, ki je tisti obračun spremljal preko malega zaslona, zdaj pa bo proti favoriziranim Špancem po vsej verjetnosti v vlogi prvega vratarja.

Damir Puškar je pred točno desetletjem zablestel na tekmi proti Španiji, zdaj bo moral to ponoviti Nejc Berzelak. FOTO: Profimedia

Bliža se 50. zadetku med člani

Na poti do reprezentance mu je zelo pomagalo tehnično znanje, saj se odlično znajde na žogi in zato velikokrat v polju prevzame vlogo petega igralca. V slovenskem prvenstvu je dosegel že več kot 40 zadetkov, v sezoni 2018/2019 kar 12. Prav v tistem obdobju je dočakal tudi prvo povabilo v reprezentanco, ko ga je prejšnji selektor Andrej Dobovičnik decembra 2019 vpoklical za prijateljski tekmi z Italijo. "To je eden glavnih razlogov. Takrat na črti nisem bil med boljšimi vratarji v Sloveniji. Sčasoma pa sem dobil tudi to. Če ne bi bilo igre z nogo, ne vem, če bi v futsalu tako užival."

Nejc Berzelak je za slovensko A reprezentanco zbral 53 nastopov. FOTO: Profimedia

Zaradi višine in konkurence iz nogometa v futsal

Kot skoraj vsi reprezentančni soigralci je svojo pot začel v nogometu. Bil je v mladinskem pogonu Brava, na prehodu iz kadetske v mladinsko selekcijo pa se je odločil za futsal. "Problem sta bili višina in konkurenca, takrat sta za Bravo branila tudi Igor Vekić in Žiga Frelih," je pojasnil. Odtlej je bil vse sezone z izjemo ene član vrhniškega Silika. Čeprav je v preteklosti imel nekaj ponudb iz tujine, se je odločil ostati doma, saj kot polprofesionalec opravlja tudi običajno službo. "Ko sem bil v dobri formi, sem si poškodoval hrbet in nisem dokončal sezone. Potem sem se dve sezoni lovil, zdaj pa sem nazaj in res v dobri formi. Zdaj so začele prihajati tudi ponudbe. Nič konkretnega, ampak mislim, da bi lahko po koncu te sezone zapustil Slovenijo," je napovedal, da bi se njegov status utegnil kmalu spremeniti. In prihajajoče evropsko prvenstvo je najboljša možna priložnost, da s svojimi predstavami pridobi še kakšnega snubca.