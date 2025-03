Slovenski zet Šime razkril, zakaj je bil na kavi z izpadlo Lauro

Šime Elez je v POPkastu odkrito spregovoril o svoji izkušnji v šovu Sanjskega moškega in o tem, kako se je znašel v vlogi, ki mu je prinesla veliko prepoznavnosti. Priznal je, da ni pričakoval tako močnih čustev in da je bila odločitev na koncu zelo težka. "V vsakem trenutku sem želel biti iskren do sebe in deklet," je povedal ter dodal, da se je trudil poslušati svoje srce. O svoji izbranki Vanji Stanojević je povedal, da sta se po koncu šova še bolje spoznala in da uživata v skupnih trenutkih. Kljub izzivom, ki jih prinese javna zveza, ostajata optimistična in odprta za prihodnost.