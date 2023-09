'Solidarnost in enotnost v blatu smo dobro ocenili kot nek prehoden pojav'

V odzivu na poplave sicer vlado še čakajo preizkušnje, tudi "Golob je padel že v nekaj pasti, ki si jih je sam pripravil." Tako recimo nenehno narašča ocena škode, še vedno ne vemo, koliko denarja bo država potrebovala. "Tu je upravičena kritika opozicije," meni Tepina. O ravnanju opozicije pa Stepišnik meni, da smo "novinarji, ki spremljamo politiko, solidarnost in enotnost v blatu dobro ocenili kot nek prehoden pojav, kot nekaj, kar ne bo trajalo dolgo in bo nekega krhkega značaja" .

V politiki se vse dogaja zelo hitro, en teden oziroma 14 dni je ogromno časa, sta se strinjala Jure Tepina in Matija Stepišnik . "V začetku avgusta so bile vse oči uperjene v odziv na poplave. Zdaj pa smo prišli v čas, ko se bodo ljudje na drugih koncih Slovenije, ki niso bili neposredno prizadeti, ponovno začeli spraševati, ali živim boljše, v kakšnem stanju je zdravstvo, kako je z inflacijo, kaj je v moji denarnici," je poudaril Stepišnik. Odprtih tem ima vlada veliko, kandidata za zdravstvenega ministra še vedno ni, pogajanja z javnim sektorjem so zahtevna. "Gre za zatišje pred jesenskim in zimskim viharjem, saj nas čaka težko, negotovo obdobje," je še povedal Tepina in dodal, da pričakuje, da bo nihaj navzdol pri merjenju podpore vladi še nekoliko večji.

SDS na visokih obratih: Janša je na desnici ponovno popolni gospodar igre

Sicer je Stepišnik dodal, da je "Janez Janša pravilno ocenil, da bi bil takojšnji napad na vlado kontraproduktiven." Po njegovem tudi sicer "SDS trdo dela, je na visokih obratih." Enako meni Tepina: "SDS je najbolj organizirana in najbolj resna stranka, ki jo Slovenija ima." A to trdo delo se pravzaprav na rezultatih anket ne pokaže. "Delo SDS ne pove toliko o samem razmerju moči, ker so največja konstanta, imajo svojo bazo, nimajo izletov ven iz te baze," je dodal. Največja baza pa so spet neopredeljeni volivci, "tisti, ki iščejo nove obraze in ki zelo redko ali nikoli ne pristanejo pri SDS".

Dve stranki vodita 3:0

Največji parlamentarni stranki se izmenjavata na prvem mestu javnomnenjskih anket, preostale tri parlamentarne stranke, Levica, SD in Nova Slovenija, pa se izmenjujejo na repu parlamentarnega praga. Po Stepišnikovem se "slovenska politika kot vse primerljive države polarizira". Tepina pa dodaja, da "nobena od teh strank ne more biti optimistična". A vendarle: "Trenutno je polčas, dve stranki vodita 3:0, a do volitev je še zelo daleč in do takrat se bo še vse spremenilo."

Stepišnik rezultat Levice (ki po septembrskem merjenju med tremi strankami vodi) pripisuje olajšanju dela stranke, da je ni prevzel Miha Kordiš. "SD pa je nenavadna zgodba, ki spominja na kaseto, ki se vrti vedno znova." Je samozadovoljna, pazi, da ne dobi kakega poceni gola. Po Tepinovo pa je "stranka SD največje razočaranje, potem ko je bila po organiziranosti in velikosti ekvivalent SDS". Ujetnik petih do desetih odstotkov je tudi Nova Slovenija. "Mlajša generacija stranke se je ujela v isto past, kot so jo očitali Ljudmili Novak."

Hiperventiliranje nad Anžetom Logarjem

Na lestvici priljubljenosti Anže Logar ostaja dobro ocenjen politik. A še vedno ni jasno, kakšna bo njegova politična prihodnost. In oba gosta v podkastu sta se strinjala, da je njegov politični kapital precenjen. "S političnim kapitalom Anžeta Logarja razpolaga Janez Janša. Odlaganje kakršnih koli odločitev kaže na to, da nikoli ta odločitev ne bo sprejeta brez soglasja vrhuške na Trstenjakovi," pravi Stepišnik, Tepina pa opomni, da so "volitve za predsednika države volitve za tistega, ki bo povedal čim manj. Čim se bo opredeljeval, se bo ta kapital izničil".

Pretkana predsednica in tabloidizacija politike

Na vrhu lestvice priljubljenosti je sicer predsednica Nataša Pirc Musar, ki je po Tepinovo "taktična in pretkana, zelo dobro zna izbrati svojo publiko, pri tem pa je ostala zvesta sama sebi. Ima dobro mero kritike in dobro mero zadržanosti, kar smo zadnjih deset let pogrešali". Stepišnik pa je dodal, da je "prva razlika, da se - kot morda Golob -, ni odločila sklatiti Boruta Pahorja s prestola kralja Instagrama. Ni se podala na pot tabloidne politične platforme ali pa drže. Hitro se je naučila, da kot predsednica ne sme dajati izjav, ki bi vznemirjale, da jih je treba načrtovati."

In kaj v tem kontekstu urednika menita o čestitki Roberta Goloba Ani Roš? V Popkastu pa tudi o tem, kako pomembno je resno pristopiti k upravljanju migracij, kako naj se parlamentarne stranke lotijo evropskih volitev, pa tudi o tem, kakšni so odnosi med tremi najvišjimi predstavniki oblasti.