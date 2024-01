Športne igre mladih letos prihajajo tudi v Slovenijo

Največja športno družabna prireditev za otroke in mladostnike bo letos končno prišla tudi k nam. Igre, ki so se začele kot druženje prijateljev na ulici, so v zadnjih dveh desetletjih in pol prerasle v množično zborovanje in zabavo otrok. V 26 letih je sodelovalo več kot dva in pol milijona otrok. Pogovarjali smo se z Zdravkom Marićem, ustanoviteljem in predsednikom Športnih iger mladih.