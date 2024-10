Športne igre mladih prihodnje leto ponovno v Sloveniji

Potegnili smo črto pod novo uspešno sezono z idejnim vodjo Športnih iger mladih Zdravkom Marićem. Kako so se slovenski otroci znašli v mednarodnem okolju, kakšen je bil njihov odziv? Kaj so se naučili pri organizaciji v Sloveniji in kaj lahko še popravijo. Kdo bo nov ambasador iger v Sloveniji, ki se bo pridružil Aleksandru Čeferinu in velikim športnim zvezdam. Ali se je Slovenija držala besede pri podpori otroških iger in kaj lahko stori vlada za izvedbo prihodnjih iger. Te se začnejo že čez kakšnih pet mesecev, o vsem tem v novem POPkastu.