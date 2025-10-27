Svetli način
POPKAST

Šter: Odstopa sta reševanje vojaka Roberta. Biščak: SDS si je tak napad lahko samo želela

Ljubljana, 27. 10. 2025 20.34 | Posodobljeno pred 1 uro

Kaja Kobetič
Kakšne politične razsežnosti bo imela sobotna tragedija, v kateri je po napadu 21-letnega Roma življenje izgubil 48-letni Novomeščan? Bosta odstop ministrice za pravosodje in ministra za notranje zadeve – ko govorimo o politični odgovornosti – dovolj? Ali in kdo bo na tem nabiral politične točke? Politična analiza, tudi o rezultatih zadnjega merjenja političnih razmerij v državi, ki so ga za našo medijsko hišo izmerili v Inštitutu Mediana, z nekdanjim sekretarjem strank LDS in Zares Bogdanom Biščakom ter dolgoletnim vodjo konzularne službe in nekdanjim notranjim ministrom Andrejem Šterom.

Po tragediji v Novem mestu opozicija zahteva odstop celotne vlade in predčasne volitve. "Mislim, da predčasnih volitev ne bo. Bilo bi konec koncev za to vlado samomorilsko, če bi se odločila s to tezo trenutno iti na volitve," meni Bogdan Biščak. Da predčasnih volitev ne bo, se strinja tudi Andrej Šter, a meni, da političnih posledic še ni konec: "Če sem jaz včeraj prav razumel predsednika vlade se odloča za drastičen poseg v zakonodajo, pa tudi v prakso in oboje je vredno razmisleka. Ampak nisem prepričan, da je z ekipo, ki jo ima, to izvedljivo. Ker koalicijska vlada po mojih izkušnjah – bil sem v kakšni koalicijski vladi – gre po načelu tiste pesmice 'An ban, pet podgan, štiri miši /.../'. In zdaj mislim, da ministri Levice zelo slabo spijo."

"Gre za reševanje vojaka Roberta," je odstopa pravosodne ministrice Andreje Katič in notranjega ministra Boštjana Poklukarja komentiral Šter in dodal, da "bo tudi včerajšnja napoved, da se bo odločno in radikalno ukrepalo, nasedla na podobnih čereh, kot so nasedli predlogi, ki so bili nekajkrat že v obravnavi v Državnem zboru".

Opozicija poziva k odstopu celotne vlade, Janez Janša in njegova SDS pa pozivata na protest pred parlamentom. "Ta primer je nekaj, kar so si v SDS lahko samo želeli, ker bodo lahko organizirali shod, na katerem bodo nabirali volilne točke. Meni se zdi ta politika mrhovinarska. Ne bo prvič, da se jo bodo šli. Žal je pač s SDS tako," je kritičen Biščak. 

Sindrom "malarske" lestve

Ali bomo na parlamentarnih volitvah, podobno kot na prejšnjih, spremljali duel med Robertom Golobom in Janezom Janšo? SDS in Gibanje Svoboda sta namreč po javnomnenjski podpori v zadnji raziskavi Mediane občutno pred drugimi strankami. "Boj med dvema velikima petelinoma in več manjšimi," razvoj politične krajine napoveduje Biščak, Šter pa to označuje kot sindrom 'malarske lestve': "Brez prvega ni drugega in zato sta oba pravzaprav zelo vesela, da to še obstaja. Oba kraka skrbno prežita na to, da ne bi spodaj kaj zraslo."

Več o političnih razmerjih moči v Popkastu.

