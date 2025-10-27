Šter: Odstopa sta reševanje vojaka Roberta. Biščak: SDS si je tak napad lahko samo želela

Po tragediji v Novem mestu opozicija zahteva odstop celotne vlade in predčasne volitve. "Mislim, da predčasnih volitev ne bo. Bilo bi konec koncev za to vlado samomorilsko, če bi se odločila s to tezo trenutno iti na volitve," meni Bogdan Biščak. Da predčasnih volitev ne bo, se strinja tudi Andrej Šter, a meni, da političnih posledic še ni konec: "Če sem jaz včeraj prav razumel predsednika vlade se odloča za drastičen poseg v zakonodajo, pa tudi v prakso in oboje je vredno razmisleka. Ampak nisem prepričan, da je z ekipo, ki jo ima, to izvedljivo. Ker koalicijska vlada po mojih izkušnjah – bil sem v kakšni koalicijski vladi – gre po načelu tiste pesmice 'An ban, pet podgan, štiri miši /.../'. In zdaj mislim, da ministri Levice zelo slabo spijo."

"Gre za reševanje vojaka Roberta," je odstopa pravosodne ministrice Andreje Katič in notranjega ministra Boštjana Poklukarja komentiral Šter in dodal, da "bo tudi včerajšnja napoved, da se bo odločno in radikalno ukrepalo, nasedla na podobnih čereh, kot so nasedli predlogi, ki so bili nekajkrat že v obravnavi v Državnem zboru".

Opozicija poziva k odstopu celotne vlade, Janez Janša in njegova SDS pa pozivata na protest pred parlamentom. "Ta primer je nekaj, kar so si v SDS lahko samo želeli, ker bodo lahko organizirali shod, na katerem bodo nabirali volilne točke. Meni se zdi ta politika mrhovinarska. Ne bo prvič, da se jo bodo šli. Žal je pač s SDS tako," je kritičen Biščak.