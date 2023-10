Štras: Mrfy z največjim, najdaljšim in cukrčki

Če je izvrstna novomeška zasedba Mrfy svoje ime dobila po Edwardu A. Murphyju, v smislu, da "vse, kar lahko gre narobe, bo narobe tudi šlo", potem Štras meni, da so v desetih letih njihovega delovanja predvsem sledili načelu, da "če se nekaj lahko zgodi, da se bo zgodilo". "To nam je vedno bil primarni cilj in hkrati vodilo, kar nam je tudi najbolj všeč. V tem času se nam je res veliko zgodilo in upam, da bo šlo tako tudi naprej, saj se ima še veliko za zgoditi," je bil malce skrivnosten pevec in kitarist, ki bo še pred velikim dogodkom dopolnil trideset let.